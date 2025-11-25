Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Dr. Ahmet Savaşan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında önemli mesajlar verdi.

Dr. Savaşan, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin hiçbir biçimde kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, teknolojinin hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte dijital şiddetin de kadınların güvenliğini, özgürlüğünü ve toplumsal katılımını tehdit eden yeni bir alan olarak öne çıktığını belirtti.

2025 yılı teması olan “Tüm Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Dijital Şiddeti Sonlandırmak İçin Birleşin! – Çevrim İçi Şiddete Hiçbir Bahane Yok” ifadesinin herkese güçlü bir çağrı niteliği taşıdığını kaydeden Savaşan, çevrim içi tacizden nefret söylemine, siber zorbalıktan rızasız görüntü paylaşımına kadar dijital mecralarda üretilen tüm şiddet türleriyle ortak mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kadınların dijital ve fiziksel tüm alanlarda güvenli yaşama hakkının korunmasının; güçlü yasal düzenlemeler, bilinçlendirme çalışmaları, toplumsal duyarlılık ve ortak mücadele ile mümkün olduğunu ifade eden Savaşan, kadınların onurlu, eşit ve şiddetten uzak bir yaşam sürmesi için atılan her adımın yanında olduklarını vurguladı.

Dr. Ahmet Savaşan, mesajını “Şiddetin değil, eşitliğin ve dayanışmanın hâkim olması için çalışmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.