Yapılan açıklamaya göre bir televizyon programında 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili konuşan Savaşan, Genel Sağlık Sigortası ile Hasta Hakları Yasası’nın geçirilmesi yanı sıra, iş yeri hekimliği tüzüğünün de bir an önce hayat bulmasına ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, “Bu konularda daha fazla gecikmeden gereken adımları atılmalıdır. Gerekenlerin bir an önce yapılması konusunda başta ilgili bakanlar ve elbette bizlere de görev düşüyor” şeklinde konuştu.

Sağlık sisteminin yenilenmeye ihtiyacı olduğunu, bu yenilenmenin hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların haklarını koruyup geliştirmek amacıyla yapılması gerektiğine vurgu yapan Ahmet Savaşan, bunu yapmanın devletin topluma karşı en önemli görevlerden biri olduğuna işaret etti.

Toplumsal Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü de anan Savaşan, “Doktorluğu, halkçılığı, mücadele azmi ve özverisiyle yüreklerimizde farklı ve silinemez bir yere sahip liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün doğduğu bu önemli günde kendisini minnetle yad ederken, görevleri başında hayatlarını kaybeden veya başka nedenlerle aramızdan ayrılan sağlık çalışanlarını rahmetle anıyor, emekliye ayrılanlar ile hizmet vermeye devam edenlere sağlık ve huzur dileyerek, 14 Mart Tıp Bayramı’nı içtenlikle kutlarım” ifadelerini kullandı.