UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Savaşan tarafından gündemin ilk sırasına konan “örgütlerin güçlendirilmesi” konusunun değerlendirildiği toplantıda, seçimlerde örgütlerle koordineli çalışan İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin görüş ve önerileri ele alındı.

Lefkoşa Örgüt Başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarına yapılacak ziyaretlerin planlandığı toplantıda, yarın Concord Otel, Gönyeli’de gerçekleştirilecek UBP’nin 48. kuruluş yıldönümü resepsiyonuna yapılacak davetlerin koordine edilmesiyle ilgili görev dağılımı yapıldı.

Toplantıda ayrıca Başbakan, Genel Sekreter, Bakan ve Milletvekillerinin katılımı ile gerçekleştirilecek “Lefkoşa Genişletilmiş İstişare Toplantısı”nın organize edilmesi için bir de komite oluşturulmasına karar verildi.

Kadın ve Gençlik Kolları Lefkoşa İlçesi’nin 6 aylık etkinlik programının hazırlanması kararı alınan toplantıda ayrıca kurumsal kimliğinin güçlendirilmesine yönelik web sayfası oluşturulması, sosyal medya uygulamalarının yaygınlaştırılması yanı sıra daha birçok yeniliğin yapılabilmesini koordine etmek üzere çalışma grupları oluşturuldu.

Belediye çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda, Lefkoşa Türk Belediyesi’ndeki UBP Belediye Meclis Üyeleri ile Lefkoşa İlçesi’nin koordineli çalışabilmesi, Lefkoşa İlçesi ile Gönyeli-Alayköy Belediyesi işbirliğinin güçlendirilmesi için atılacak adımlar üzerinde duruldu.

Siyaset Akademisi’nin hayat bulması için akademik kurul oluşturulması kararı da üretilen toplantıda ayrıca Lefkoşa İlçesi Genel Ziyaret Programı’nın hazırlanması için çalışma başlatıldı.