Yüksek Savcılar Kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda 3 savcı yardımcısı, 1 savcı alınırken, 1 savcı Kıdemli savcı, 4 savcı yardımcısı savcılığa, 2 savcı arabareme yükseltildi.
Savcı Emine Taşkın Kıdemli Savcı olurken, Savcı Hasan Boşnak ve Savcı Gözdem Çeliker Sarp Kıdemli Savcı arabaremine, Savcı yardımcıları Senem Palabıyık, Fuat Emirtaneoğlu, Volkan Kayabaş, Fırat Kızıltunçlar, Hüseyin Gökhan Eser Savcılığa terfi ettirildi.
Avukatlar Mehmet Özay, Cansu Lefkonuklu, Şayan Ergülen savcı yardımcısı olurken, Avukat Müge Okut ise savcı olarak seçildi.
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