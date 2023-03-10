Mahkemede savcılık makamı savunma avukatlarına raporlanarak verilmesi gereken 15 kalem emare raporu bulunduğunu söyledi. PI duruşmasında mahkemeye sunulan emareler ile ilgili de kısa bir bilgi verilen duruşmada data kayıtları,zanlıların telefon incelemeleri,Falyalı'nın araç hasar tespit raporları da dahil olmak üzere 15 kalem bulgunun Ağır Ceza mahkemesinin huzuruna getirilmek üzere hazırlandığı vurgusu yapıldı.

SAVCI ÜÇ HAFTA SÜRE İSTEDİ

Ağır Ceza Mahkmesi Baş Yargıcının emare ve raporların hazır olmamasına karşı sergilediği sert tutum üzerine, duruşmanın Kıdemli Savcısı , Ağır Ceza yargıçlarından eksik 15 kalem emarenin kağıda dökülmesi için 3 hafta süre istedi.

Savunma avukatları Didem Koç ve Süleyman Özsoylular ise PI duruşmasında sunulan 326 emareden 26’sının taraflarına ulaşmadığını, mahkeme aracılığıyla söz konusu raporların taraflarına ulaştırılmasını istedi.

Dava 14 Nisan 2023 Cuma günü saat 11.00’a ertelenirken, Girne Ağır Ceza mahkemesi duruşma hakimleri zanlıların bu süreçte cezaevinde tutukluluklarının devamına, hazırlanması gereken raporların dava gününe kadar hazırlanmasına emir verdi.