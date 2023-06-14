GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

KDV sıfırlama formülünün piyasayı ucuzlatmayacağını söyleyen Saydam, “Bu piyasayı ucuzlatmak yerine daha da pahalılaştıracaktır. Bir ürün üretileceği zaman tüm giderlerin içinde KDV ödenmektedir. Üreticiler sattığı ürünün KDV’sinden aradaki farkı devlete yatırıyor. Üretici aradaki zararını fiyata artış yapacak kapatacak. Bunun yerine belirli kalemlerdeki KDV’nin yılda 2 kez iade edilmesi gerekirdi. Direkt olarak tüketiciye dokunabilirseniz piyasayı ucuzlatırsınız” dedi.

“DEVLETİN TEMEL GÖREVİ BU DEĞİL Mİ?”…

İşletmelerden alınan deprem vergisi hakkında konuşan Saydam, “2022’de kazandığımız paraya 2023’te deprem vergisi koyuyorsun. Bende bunu şimdiden fiyata yansıtıyorum. Sen benden devlet olarak bu vergiyi kamu dairelerin ve okulların rehabilitasyonu için alıyorsun. Senin temel görevin benim ödediğim bu vergiyle bunları yapmak değil miydi?” diye sordu.

“SORUN KAMUNUN GİDERLERİNDE”…

KKTC’nin yerel gelirlerinde hiçbir sıkıntı olmadığını söyleyen Saydam, “Sorun kamunun gelirlerinde değildir. Sorun kamunun giderlerindedir. Geçtiğimiz ay 73kişi istihdam edildi. Bir yerde 100 kişi çalışıyorsa bunların 60’ı çalıştığı işin yasasını bilmiyor. Bu insanlar buraya liyakat sistemi ile gelmedi. En iyi bayrağı sallayan kişiler buraya getirildi” eleştirisinde bulundu.

“HEPİMİZ AYNI GEMİDE DEĞİLİZ”…

Asgari ücret arttıkça fiyatların daha fazla arttığını söyleyen Saydam, “Asgari ücreti artırmak yerine piyasayı ucuzlatmak için yüksek rekabet ortamı sağlanmalı. Yurt dışından da insanlar gelsin yatırım yapsın. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Adam kayırmacılık ve keyfe keder uygulamalardan vazgeçilmediği sürece bu iş olmaz. Hepimiz aynı gemide değiliz. Hepimiz aynı denizdeyiz, hepimiz ayrı filikalardayız. Bu ülkede gemisini kurtaran kaptan” dedi.