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Gündem Kıbrıs'a konuşan Ekonomist Mehmet Saydam bunun 'bankalar, kredi faizlerini düşürecek' anlamı taşımadığı konusunda uyararak, vatandaşların böyle bir beklentisi olmaması gerektiğini, bunun tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin para politikası ile alakalı olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının uzun bir zamandan beridir faiz indirme politikası sürdürdüğünü belirten Saydam, son yapılan faiz indirimi ile Türkiye'nin kendi ekonomisinde bir hamle yaptığını kaydetti

Geçmişte bu kararların dövizi yukarı yönlü tetiklediğini belirten Saydam, son zamanlarda baskı altında olan dövizin fazla hareketlenmesini beklmediğini, bir miktar dövizde yükselme görülebileceğinin altını çidi. Saydam, dövizde esas hareketlenmenin, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra olacağının da altını çizdi.