Kazayla ilgili polisten şu açıklama yapıldı:
21.05.2025 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da DAÜ içerisinde Charles Darwin sokak üzerinde, Dicle GÜLAY (K-23) yönetimindeki elektrikli scooter ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yol içerisinde bulunan çukura düşüp dengesini kaybetmesi sonucu yere düşmüştür.
Kaza sonucu yaralanan scooter sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ kulağının arka kısmında kırık teşhisi nedeniyle, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sevk edilerek Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.