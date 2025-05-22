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21.05.2025 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da DAÜ içerisinde Charles Darwin sokak üzerinde, Dicle GÜLAY (K-23) yönetimindeki elektrikli scooter ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yol içerisinde bulunan çukura düşüp dengesini kaybetmesi sonucu yere düşmüştür.

Kazayla ilgili polisten şu açıklama yapıldı:

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