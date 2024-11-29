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Haspolat köyü sakini Kemal Bayur’a ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.

Mağusa sakini Vehbi Kabak’a ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Şahinler köyü sakini Duran Kılbıyık’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

“REE Tic. Cahide Kılıç”a ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.

“Onbaşı İşl. Ltd.” ait beyaz üzüm ve Grany türü elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

“İşeyen Kardeşler”e ait elmada (Grany) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 27 numunenin 21’i temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 6 ürüne rastlandı.

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