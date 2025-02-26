Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan’ın davasında Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verildi.

Seçil Erzan'ın yargılandığı dava kapsamında Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde talimat duruşması görüldü. Talimat duruşmasında tutuklu sanık Seçil Erzan’ın avukatı ve tutuksuz sanık Hakan Ateş’in avukatları hazır bulundu.

Terim için mahkeme karar verdi

Duruşmada şikayetçi Fatih Terim’in avukatının, Terim hakkında mazeret dilekçesi sunduğu, ayrıca Terim’in yurt dışında olduğuna ilişkin tutanak sunulduğu da belirtildi.

Duruşmada Erzan’ın avukatı, Fatih Terim’in mazereti konusunda esas mahkeme tarafından yurt içi giriş ve çıkış kayıtlarının araştırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı 15 Nisan tarihine erteledi.