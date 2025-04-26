Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesislerindeki toplantıda konuşan Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Psikolokik avantaj elimizdeydi. Kalan fikstürde inancımız puan farkının kapanacağı yönündeydi. Hiç kimsenin ön göremediği kaybettiğimiz puanlarla şampiyonluk şansımızı sekteye uğrattık. Birçoğunuz haklı olarak öfkelendiniz. Bizim ise üzülme lüksümüz yok, bu sıkıntıları gidermek zorundayız. Umutla başladığımız sezonda izahati zor bir beraberlikle geldiğimiz nokta bizi dezavantajlı duruma düşürdü. Her şeye rağmen istikrarın yanında olanlara teşekkür etmek istiyorum"

"Geçen sene camiamız bizi 3 sene daha göreve getirdi. Çalışmalarımızı geçen sene kongre öncesinde başlattık. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörü Mourinho'yu getirdik. Onunla hedefimiz sadece bugün değil, geleceği de planlamak. Sizin beğenmeme ve eleştirme lüksünüz yok. 99 puan alan İsmail hocayı da eleştiren bir camiayız. Hocamızın talepleri doğrultusunda transfer sürecine erken başladık, çoğunu yaz kampından önce bitirdik. Biraz da pahalıya mal olmak kaydıyla planlamamızı yaptık. Fenerbahçe tarihinin finansal açıdan en değerli kadrosunu kurduk. Kaliteli, deneyimli bir takım kurduğumuzu düşünüyorum."

"Başarısızlık varsa bunun tek sorumlusu başkandır dedim. Kimseyi de mazeret olarak kullanmadım. Bu da böyle devam edecektir. Futbol yapılanması olarak elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum. Bazen futbolda akıl ve mantığın anlayamayacağı şeyler de oluyor. Devre arası geldiğinde, kadromuzu güçlendirmek için yatırımlarımızı artırdık. Talisca, Skriniar ve Diego Carlos'u aldık ve güçlü olan kadromuzu daha da sağlam bir yapıya oturttuk. Tabiki ikincilik hiçbirimizi kesmiyor. Yıllardır tepeye oynuyoruz ama ikincilikle yetinmek zorunda kalıyoruz."

"Yıllarca değiştirilmeyen o yapı artık çatırdamaya başladı. Kolay kolay yerlerinden edilmeyecek bazı isimler artık Türk futbolundan silinmişerlerdir. Riyad konusu sadece bize yazıl mesela. Küçük bir örnek... TFF ile görüş ayrılığı içindeyken bizim elimizden bir siyasetçi tutup TFF ile aramızı yapmaya çalışmadı. Yabancı hakemin devam etmemesi son derece hatalı ve gereksiz bir karardı. TFF'ye ilettik. Yeri geldi VAR hakemleri aleyhimize hata yaptı, sesimizi çıkarmadık. Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor'un yabancı hakem talep ettiği bir ortam varken yabancı hakemle devam etmemek bizim kafamızda soru işaretleri oluşturdu. Diğer rakibimizin ne talep ettiği ise belli değil. Bizim uğruna mücadele verdiğimiz adil rekabet iklimine daha yolumuz var. "

"Birilerinin Fenerbahçe'yi sürüklemeye çalıştığı 'Yönetim zaafiyet içinde' algısınu kabul etmiyorum. Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçe sosyal medya ile tribünden tezahüratlarla başkan değiştiren bir kulüp olmayacaktır. Fenerbahçe her olumsuz durumda kongreye sürüklenecek bir kurum değildir. Eğer biz bu kapıyı açarsak başka kulüplerde gördüğünüz, 'Allah'a çok şükür bizde yaşanmıyor' dediğiniz şeyler bizim kulübümüzde de yaşanmaya başlayacaktır. Biz bu kapıyı açarsak kudretli Fenerbahçe yönetimini unutun. Daha yapacak işlerimiz var. Açın kapıyı duysunlar."

Sosyal medyadaki gençlere sesleniyorum. Gençler! Fenerbahçe için birilerine destek vermek hakkınızdır. Destek verdiğiniz kişileri iyi inceleyin, iyi tartın. Onların ilkesel duruşlarını ve değerlerini anlayın ona göre karar verin lütfen. Üzüldük, üzdük, yıprandık, hayal kırıklıkları yaşattık ama sizler de iki sene sonra, 'İyi ki bu adamlar tırsmadılar, baskı altında kaçmadılar' diyeceksiniz.

"Futbolda tabloyu değiştirmek için her şeyi yaptık. Bu seneki futbol yatırımlarımızla ilgili 'Şunu çok yanlış yaptınız' dediğiniz bir durum varsa lütfen söyleyin. Mücadelemize devam edeceğiz. 7 senede size en büyük mahcubiyetimiz futbol konusunda. Biz havlu atmadık, bizim havlu atma anlayışımız ya da lüksümüz yok. Futbolda neyin ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz.""

"Attığımız adımlarla yaz aylarından itibaren Fenerbahçe maddi olarak kendi ayakları üzerinde duracak. Bankalar Birliği'ne iki senede 3.5 milyar TL faiz ödedik. Eylül ayında gerçekleştireceğimiz mali genel kurulda, Bankalar Birliği'nden resmen çıkışımızı ilan etmek istiyoruz. Bu anlaşmadan çıkacağız. Bu Fenerbahçe camiasının zaferidir."

"2026 mayıs sonunda başlayacağız yeni stadyuma. Gerekirse sezonun ilk yarısını başka bir statta oynayacağız. Hamdi Bey, 4 ay diyor, ben 6 ay diyorum. Ne olur olmaz. Böyle bir stada sahip olmak için bu fedakarlığı yapmak zorundayız. Hoca konusunda istikrardan yanayız ve her sene baştan başlamak istemiyoruz."

"Hisse senedi satışını rakiplerimiz yapınca bir şey olmuyor, biz yapınca olay oluyor. Kaç kulüp cumhubaşkanımızı ziyaret etti, niye biz ziyaret edince problem oluyor. Arazi işimiz var, vergi işimaz var... Beğenseniz de beğenmeseniz de mevkiye saygı duymak zorundayız. Lütfen kenetlenelim ve ileriye dönük hedeflere odaklanalım. Kim bilir önümüzdeki haftalarda neler olacağını. Mourinho ile ilk konuştuğumuzda 'Bu ülke senin çalıştığın hiçbir ülkeye benzemez' dedim. Öğreniyor."

"Cumhurbaşkanımız bizi kabul etti sağolsun. Uzun süredir bekleyen gayrimenkul projelerimizi istişare etti. Biri salonumuzun yanındaki arazi, diğeri kolej, üçüncüsü ise Maltepe'deki arazi. Stat projemizi ilk defa size sunduk, Cumhurbaşkanımıza ve Bakan Murat Kurum'a henüz sunmadık. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. İnşallah mutabık kaldığımız konular en kısa zamanda hayata geçecektir."

"Bir genel kurul çağrısı oldu. Mutabık değiliz. Her halükarda biz görevimizin başındayız. Bir sonraki buluşmadan bambaşka bir havada, bambaşka bir ortamda olacağız. Bu buhran dönemi de b,r yerde bitecektir. İnşallah 6 hafta içinde biter. Bittiği zaman da iş bambaşka yerlere gidecektir."