Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, 22-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre tatbikat, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arama Kurtarma Teşkilatı’nda görevli sivil ve askeri unsurların katılımıyla Girne 101 Evler (St. Hilarion) bölgesi, Doğu Akdeniz, Gazimağusa açıkları ile KKTC toprakları, hava sahası ve karasularında icra edilecek.

Tatbikata ilişkin basın brifingi 23 Haziran Salı günü KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı/Boğazköy’de gerçekleştirilecek. Tatbikatın kara safhası aynı gün Girne’de, deniz safhası ise 24 Haziran’da Gazimağusa açıklarında yapılacak.

Tatbikatın basın brifingini ve tatbikatı izlemek için akreditasyon yapan basın yayın kuruluşu mensuplarının 23 Haziran Salı günü saat 09.30’da Boğazköy’deki KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı; 24 Haziran Çarşamba günü de saat 09.30’da Gazimağusa Ticari Limanı’nda hazır bulunmaları gerekiyor.