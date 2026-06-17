Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Amcaoğlu, kentin geleceğini planlayacak en önemli altyapı projelerinden biri olan çalışma kapsamında belediye sınırlarında detaylı topografik ölçümlerin yapılacağını, mevcut altyapı sistemlerinin güncel verilerle analiz edileceğini ve Gönyeli, Alayköy, Yılmazköy, Türkeli ile Kanlıköy’ü kapsayan bütüncül bir altyapı ana planının hazırlanacağını belirtti.

2008 yılında hazırlanan Gönyeli Master Planı’nın, geçen yıllarda yaşanan nüfus artışı, yeni yerleşim alanları ve gelişen imar yapısı doğrultusunda yeniden değerlendirileceğini ifade eden Amcaoğlu, bugüne kadar kapsamlı bir altyapı master planına sahip olmayan Alayköy, Yılmazköy, Türkeli ve Kanlıköy için de ilk kez detaylı altyapı planlarının oluşturulacağını kaydetti.

Proje sonunda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu sistemlerinin geleceğe dönük ihtiyaçlarının bilimsel veriler ışığında ortaya konacağını vurgulayan Amcaoğlu, taşkın risk haritalarının hazırlanacağını, pompa istasyonları ile ana hatların planlanacağını ve büyüyen kentin altyapı yatırımları için sağlam bir yol haritasının oluşturulacağını söyledi.

Bu çalışmanın yalnızca mevcut ihtiyaçları karşılamaya yönelik olmadığını belirten Amcaoğlu, “Önümüzdeki 30 yılın altyapı yatırımlarını doğru planlamak, kaynaklarımızı verimli kullanmak ve kentimizi iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli hale getirmek için büyük önem taşıyan bir projeyi hayata geçiriyoruz.” dedi.

Amcaoğlu, “Kentimizin gelecek vizyonunu bilimsel verilerle şekillendirmeye ve altyapı yatırımlarımızı planlı bir şekilde hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyoruz.” ifadelerini de kullandı.