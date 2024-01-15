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MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör örgütünün sözde sorumlularından "Peyman Bagok" kod adlı Hülya Mercen olduğu tespit edildi.

MİT , terör örgütünün, Türkiye ve Irak'ın kuzeyinde güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda eylemine katıldığı belirlenen teröristlere operasyon düzenledi.

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