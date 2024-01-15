GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu olan Dokuzuncu Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Güney Kıbrıs’ta Rum İçişleri Bakanı Konstandinos Yoannu, nüfusun yüzde 70’ini alacak kapasitede sığınaklar oluşturmayı hedeflediklerini açıklaması hakkında konuşarak, “Bu ülkenin her gün savaş olacakmış gibi ve her gün çözüm olacakmış gibi hazırlıklı olması gerekir. 74 öncesi ve sonrasında sığınaklara ciddi yatırımlar yapılırdı. Daha sonrasında sığınak şartı kaldırıldı ve sığınak fonu aracılığıyla belli bir kaynak aktarıldı. Orada ciddi bir para birikti. 2017’de Güzelyurt hastanesi projesi sığınak fonunda biriken parayla yapılacaktı. Biz burada daha barışçıl yaşadık. Bizde sığınakla ilgili bir şey yok. Hazırlıklı olmalı mıyız? Olmalıyız. Güvenlik Kıbrıs Türkleri için çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti sayesinde rahat ve güvenli bir hayat yaşıyoruz ama bizim de bununla alakalı girişimlerimizi devam ettirmemiz gerekiyor” dedi.