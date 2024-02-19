KTC’de düzenlenen en kapsamlı satranç turnuvalarından biri durumundaki Selin Karakaya Anı Satranç Turnuvası’nda tamamlandı.

Altın Piyon Satranç Derneği tarafından organize edilen turnuvaya KKTC Satranç Federasyonu da büyük destek verdi.

Ana sponsorluğunu Eziç Restorant, ev sahipliğini ise Arkın Palm Beach Otel’in yaptığı turnuvada Nike, Puma, Genç Yapı Market, Esmen Group ve Atakom da katkı koyarak büyük bir turnuvaya imza atıldı.

Toplam 118 bin TL para ödülünün dağıtıldığı turnuvanın 4 kategoride düzenlenen ödül töreni bugün gerçekleştirildi

Adıyaman depreminde kaybettiğimiz Selin Karakaya, KKTC’nin en iyi satranç oyuncularından biri olarak kabul ediliyordu. Selin Karakaya, kulüp ve ülke düzeyinde de birçok organizasyonda ülkemizi temsil etmişti.

Selin Karakaya’nın annesi Ruşen Yücesoylu Karakaya ve babası Enver Karakaya, organizasyona güçlü destek veren sponsorlara teşekkür etti.