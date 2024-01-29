6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Şampiyon Melek Selin Karakaya adına düzenlenen "Selin Karakaya Anı Satranç Turnuvası"na kayıtlar başladı.

Altın Piyon Satranç Derneği tarafından düzenlenen "Selin Karakaya Anı Satranç Turnuvası"na katılım için kayıtların başladığı duyuruldu. Turnuva, 15-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve Altın Piyon Satranç Derneği tarafından organize edilecek.

Turnuva, Kıbrıs'ın en elit turnuvası olma özelliğini taşıyacak ve toplamda 110.000 TL nakdi ödül olacak.

Dernek tarafından turnuvanın anlamı, Selin Karakaya'nın anısını en güzel şekilde yaşatmak ve hatırlamak olduğu vurgulandı.

Bu özel etkinlikte Türkiye'den 8 Elit Ünvanlı (GM-IM-FM) sporcu da yer alacak. Oyun temposu 40+30 UKD olarak belirlendi.

Salon kapasitesinden dolayı katılımın sınırlı sayıda tutulacağı ifade edildi.