Burada konuşan Erdoğan, program vesilesiyle gençlerle kucaklaşmaktan, gençlerin enerjisini ve dinamizmini yüreklerinde hissetmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Erdoğan konuşmasında uzay çalışmalarına değindi, şunları kaydetti:

Mesela uzay çalışmalarımızda yeni ve tarihi bir adım olan astronot yetiştirme programımızın ikinci ismi de bir gencimizdir. Ama bakıyorsunuz birilerinin gündemi de önceliği de başka. Kafaları öylesine karışık, kalpleri öylesine nasır tutmuş durumda ki, milletin ortak sevinçlerinden rahatsızlık duyacak, ülkenin ortak kazançlarını sabote etmeye kalkacak kadar zavallı bir haldeler. Ufukları kendi bireysel hırslarından ibaret olan bir güruh, ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın yaptığı işe ne dediler? 'Turistik gezi'. Ya ayıptır ya. Ne dediler? 'Ya bu kadar para harcanır mı?' Evet, devlet olursan, adam gibi adam olursan harcanır. Bu, turistik gezi değil. Bu, sizleri bu nesli işte uzaya hazırlamak için atılmış adımlardır.

Tabii bu işler bay bay Kemal'in musluk açılışına benzemez. Ne yapıyordu? İstanbul'daki başkanları alıyor, götürüyor İstanbul'a, orada musluk açılışı yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Buradaki gibi bol bol heykel dikmeye gidiyor. İnternet üzerinden yaptıkları toplantıyı teknoloji devrimi sanmaya, başkalarının bitirdikleri işin düğmesine basıp, sahiplenmeye benzemez bu. Bu işlerin her birinin arkasında çok büyük vizyon, çok büyük hazırlık, çok büyük emek, çok büyük gayret var. Esasen bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile yetişemez. İnşallah önümüzdeki dönemde kendi roketimizi işte bu programlarla yetiştirdiğimiz astronotlarımızla uzaya göndereceğiz. Bakalım o zaman bu güruh, kendi roketimize nasıl bir kulp takacak, yaşayıp göreceğiz."