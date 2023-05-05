Ercan Havalimanı binası önünde bir araya gelen sendika temsilcileri, sorunları sıralayıp, hükümeti duyarsız davranmakla suçlayarak protesto etti ve telafisi mümkün olmayan sonuçların yaşanmaması adına tedbir alınması çağrısında bulundu.

- Bengihan: “Olası bir kaza ve faciada kim hesap verecek?”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan burada yaptığı açıklamada, Ercan Havalimanı’ndaki bazı masrafların kimin sorumluluğunda olduğuna dair Ulaştırma Bakanlığı ve T&T Şirketi arasında anlaşmazlık olduğunu öne sürerek, sorumluların sorumluluklarından kaçtığını savundu.

Bengihan, “Bu ayıp Ulaştırma Bakanlığınındır. Devlet ve hükümet hükmeden demektir. Bir şirkete sözünü geçiremiyorsa Ulaştırma Bakanlığı, o görevlerde oturmasınlar” dedi.

Mevcut sorunları sıralayan ve bir an önce tedbir alınmaması halinde telafisi olmayan sonuçlar yaşanabileceğine dikkat çeken Bengihan, Sivil Havacılık Dairesi’nde hava trafiğini yöneten radar sisteminin 2018 yılından beri güncellenmediğini, yangın uyarı, söndürme ve kamera sisteminin çalışmadığını ileri sürerek, “Olası bir kaza ve faciada kim hesap verecek? diye sordu.

- “Olası bir kazaya zamanında müdahale edemeyecek ekipman yoksa yeni havalimanı neye yarar?”

Yeni Ercan Havalimanı’na da yine aynı sistemin hizmet vermeye devam edeceğini vurgulayan Bengihan, eski ve bakımı yapılmamış itfaiye araçlarının da Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı kurallarına göre yeni havalimanının ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda olduğunu öne sürdü ve “Yarın Allah korusun bir uçak kazası durumu olursa, buna zamanında müdahale edebilecek ekipman ve araç sistemi yoksa yeni havalimanı neye yarar?” diye sordu.

Bengihan, “Bizim ülkemizin kurumları ve insanımızın hayati konusunda yaşayacağı tehlikeler konusunda endişelerimiz var. Bir şey olmadan, insanlar hayatlarını kaybetmeden önlem alalım. Bu insani bir olaydır” ifadelerini kullandı.

- Atan: “Gerekli tedbirleri alın, sessiz kalmayın”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Atan ise, T&T Şirketi sahibinin “zarar ettiğine”, havalimanın kötü durumda olduğuna işaret eden açıklamaları olduğunu, ilgili hükümet yetkililerinin ise koltuklarından izlediğini öne sürdü.

Atan, amaçlarının eylem ya da grev yapmak olmadığını sadece günden güne artan sıkıntılara dikkat çekmek olduğunu belirterek, “Kimse müdahale etmek istemiyor. Top sürekli başkasına atılıyor” dedi.

Bu durumun “kabul edilemez olduğunu” söyleyen Atan, Bakan Arıklı’ya seslenerek, havalimanına önem verilmesi, sessiz kalmayıp gerekli tedbirlerin alınmasını çağrısında bulundu.

- Kapısız: “Yönetenler bu işin ciddiyetini tekrardan düşünsün”

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, havalimanının devlet eliyle yürütülmesi gereken bir yer olduğunu, özel şirketin karını muhafaza etmesi için bir şeylerden feda edilemeyeceğini söyleyerek, “Feda ettiğiniz şey insan canıdır, havacılık emniyetidir” dedi.

Kapısız, telefonların güncellenmediğinde takıldığı gibi dairedeki sistemlerin de güncellenmediği için takılmalar yaşadığını ifade ederek, “Uçaklara konuşmak için 2 defa 3 defa uğraşıyoruz. Saniyelerle oynuyoruz” diye konuştu.

“Bir şirket Ercan’ın işletmesine talip olduysa bu şirket havacılık emniyeti masraflarını da karşılamak zorundadır” diyen Kapısız, bu işin ciddiyetini yönetenlerin bir daha düşünmesi gerektiğini söyledi.