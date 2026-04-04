Bakü’de temaslarda bulunan Başbakan Ünal Üstel’in program değişikliği nedeniyle sabah erken saatlerde adaya döndüğü bilinirken, sendikaların havalimanı karşılama programı iptal edildi. Atatürk Spor Salonu’nda toplanan sendikalar, Üstel’in evine gideceklerini açıklamalarına rağmen Girne Kordonboyu’na yönelerek Dome Hotel önünde basın açıklaması yapma kararı aldı.
Sendikalar, değişikliği “Bu korku sana yeter Üstel!” ifadeleriyle duyurarak, Üstel’in evi çevresinde artırılan güvenlik önlemlerine tepki gösterdi.