Muhammet Şahin (24) yönetimindeki SF 988 plakalı kamyon, Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak önce trafik levhası direğine, ardından bir yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sol yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu sürücü Muhammet Şahin ile araçta yolcu olarak bulunan Cumali Çiçek yaralanmazken, kontrol amaçlı ambulans ile hastaneye gitmeyi reddetti.
Polis, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.