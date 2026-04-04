Bakü’de temaslarda bulunan Başbakan Ünal Üstel’in programında yapılan değişiklik nedeniyle sabahın erken saatlerinde adaya döndüğü biliniyor.

Halkın taleplerini iletmek üzere Üstel’i havalimanında karşılamayı planlayan sendikaların programı, iddia edilen saat değişikliği nedeniyle iptal edildi.

Sendikalar, bugün saat 13.00 civarında Atatürk Spor Salonu’nda toplanarak otobüslerle Üstel’in evine hareket etti. Sendikalar Üstel’in evi önünde protesto eylemi gerçekleştirecek.

Atatürk Spor Salonu önünden otobüslerin hareketi sırasında basın açıklaması yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, "Pazartesi günü büyük bir maçımız var. Geçen Pazartesi maçımız oynanırken Başbakan şike yapıp Bakü'ye kaçtı. Tahkim Kurulu bunu tespit etti ve tekrar bu Pazartesi maça çıkıyoruz. Maç devam ediyor. Bizi takip edin, varacağımız yerde tekrar bir açıklama yapacağız" dedi.

Kendisine sorulan "Maç uzatmaya gider mi?" sorusunu da yanıtlayan Maviş, "Halk kararını verdi. Uzatma yok, şike var. Maçı satın almaya kalktı Başbakan'ımız. Rüşvet, yolsuzluk gibi durumları olan bu ülkede maç satın almak normaldir. Halk maçı satın almasına izin vermedi. Bize 'tekrar maça çık, oyna' görevi verdi. Pazartesi gününe odaklanalım. O da iyi hazırlansın, biz de iyi hazırlanıyoruz. Bu maç memleketin en önemli maçıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kıbrıs Postası