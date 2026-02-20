Eylemde ilk sözü Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora aldı. Hükümete eleştirilerde bulunan Baybora, rüşvet ve sahte diploma skandallarının "ülkedeki çürümenin geldiği noktayı gösterdiğini" söyledi.

Ektam Kıbrıs Şirketi’nde sendikalı oldukları nedeniyle işten çıkarılan emekçilerle ilgili hak aramak için Bakanlık önünde olduklarını dile getiren Baybora, Ektam’daki grevin 15 gündür devam ettiğine dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa Kaymakamlığı’na 10 gün önce dayanışma hesabı açılması için yazı gönderilmesine rağmen kaymakamın hala izni vermediğini ifade eden Baybora, bunun nedenini öğrenmek için Bakanlık önünde olduklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’a seslenen Baybora, yasalara, emeğe, emekçiye ve vicdanına ses vererek bugün iznin verilmesiyle ilgili karar üretmesi çağrısında bulundu.

Hükümetin siyasi iradesini teslim ettiğini ileri süren Baybora, “Bugün bu karar çıkmazsa bunun birinci derecede sorumlusu Dursun Oğuz’dur” dedi.

-Bengihan

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, bürokrasinin birbirinden kopuk ve habersiz olduğunu, keyfi kararlar ürettiğini ileri sürerek, “Hiç kimse burada yapılan eylemin hangi sebeple yapıldığını dahi bilmiyor” dedi.

Bürokratların, Başbakan Ünal Üstel’in haberi olmadan "kahve dahi içemediğini" iddia eden Bengihan, kaymakamın, İçişleri Bakanı Oğuz’un talimatlarına uymadığını öne sürdü.

Dayanışma hesabı açılmasına imkan veren Sokaklarda ve Evden Eve Yardım Toplama Yasası’nın uygulayıcısının Kaymakamlık olduğunu ifade eden Bengihan, geçen hafta çarşamba gününden beridir yapılan başvuruya Lefkoşa Kaymakamı’nın izin vermediğini söyledi. “Sabah da aradı değerlendireceklermiş, iş yerine gidip, bakıp işveren, işçilerle görüşeceklermiş. Bu tamamen zamana oynayıp, bahane üretmektir” diyen Bengihan, Başbakan Üstel, henüz izni vermediği için bunların yaşandığını iddia etti.

Ektam işçileriyle dayanışmaya devam edeceklerini söyleyen Bengihan, gelecek hafta da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde olacaklarını duyurdu.

-Kolozali

-Dev-İş Başkanı Semih Kolozali de, Ektam Kıbrıs’ta grevin 15’inci gününde olduklarını belirterek, “Mücadelemiz daha da hırsla, daha da büyüyerek, devam ediyor” dedi.

Bazı sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi partilerden dostlarının, emekçinin yanında olduğunu dile getiren Kolozali, dün de bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve ilerleyen sürecin planlamasına dair istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Ektam emekçilerinin yalnız olmadığını vurgulayan Kolozali, “Öyle bir süreç başlattık ki memleketteki bütün özel sektör emekçilerinin gözü kulağı üzerimizdedir” dedi. Bu sorumluluk bilinciyle ellerinden gelenin fazlasını yapmaya hazır olduklarını kaydeden Kolozali, Sokaklarda ve Evden Eve Yardım Toplama Yasası tahtında daha önce de benzer süreçler yaşandığını ve onay verilmesinin iki günden fazla sürmediğini dile getirdi.

Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu’nun işlemlerin bugün başlatılacağını ve yasal iznin verileceğini kendisine aktardığını ifade eden Kolozali, “10 gün neyi beklediğini bizlere izah etmek zorundadır” dedi.

Ektam’daki grevde işverenin ne bakan ne bakanlık ne yasa tanıdığını ifade eden Kolozali, bazı bakanlara eleştirilerde bulundu. Kolozali, hükümetin, “patron hükümeti” haline geldiğini ancak emekçilerin yalnız olmadığını kaydetti.

-Serdaroğlu

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, yardıma muhtaç olan emekçiler ve çalışanlar olduğuna dikkat çekerek, İçişleri ve Kaymakamın daha önemli ne işi olduğunu sordu.

Grevdeki çalışanların maaş almadığını, gıdaya ulaşamayacak duruma geldiğini dile getiren Serdaroğlu, sendikaların ellerinden gelen yardımı yapacağını ancak yasal mevzuat oluşturulması gerektiğini kaydetti. Serdaroğlu, İçişleri Bakanı’na, dayanışma hesabı için müracaat yapıldığından haberi olup, olmadığını sordu.

İçişleri Bakanına, “Bakanlık Müsteşarının mesai saati içerisinde kamu işçilerini alıp Gazimağusa Gümrüğüne giderek, gümrükten 37 tane araba çıkardığından haberi olup, olmadığı” sorusunu da yönelten Serdaroğlu, arabaların ucuz gümrüklenip, üzerinden para kazanıldığını iddia etti.

-Atan

Kamu Görevlileri Sendikası Başkanı (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan ise, ülkenin ne halde olduğunun ortada olduğunu belirterek, dayanışma hesabı için alınacak bir izinde dahi sıkıntıların devam ettiğini söyledi.

“Bu kadar ihtiyaç hissedilen, çalışanların sıkıntıları olduğu bir noktada siz hala bekleme modundasınız” diyen Atan, hükümetin miadını doldurduğunu öne sürdü.

Ektam işçilerinin onurlu duruşunu maddi, manevi destekleyeceklerini kaydeden Atan, halkın da yaşananlara tepki koyduğunu belirtti. Atan, hükümetin kendi çıkarları için değil halkı ve vatanı için uğraşmasını istedi.