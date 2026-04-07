Kamuda örgütlü sendikalar, hükümetin hayat pahalılığıyla ilgili adımlarına karşı başlattıkları grev ve eylemlilik süreci devam ediyor.

Sendikalar adına dün yapılan eylemde konuşan Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, halkın hükümete güveninin kalmadığını söyleyerek, “Bu yasa geri çekilene kadar mecliste eylemlerimize devam edeceğiz. Dolayısıyla biz de saat 09.00’da üyelerimizle birlikte burada olacağız. Devlet hastanelerinde de yarın hayat duracak. Çok acil durumlar hariç. Devam ederlerse yarından sonra daha da sürprizler de vardır, bunu yaşayacaklar” dedi.

Bıçaklı, genel grev bugün de süreceği için, okulların da kapalı olacağını ve sınavların yapılmayacağını bildirdi.

