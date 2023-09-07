Prof Dr. Senih Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki (DAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı olarak çalıştığı görevinden istifa ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu’nun tam paylaşımı şu şekilde:

Bugün, 25 yılı aşkın bir zamandır büyük bir özveriyle çeşitli kademelerde çalıştığım, yerel-ulusal-uluslararası organizasyonda gerek bireysel, karma ve kurumsal olarak aktif rol üstlendiğim, birçok başarı ve ödülü ekip arkadaşlarımla taşıdığım kurumumuzla olan yolumu üzülerek ayırmaya karar verdim.

Gelinen aşamada moral, motivasyon konularında yaşadığım kayıp, bu yürekten bağlı bulunduğum kurumuma daha fazla katkı koyamayacağımı gösteriyor.

Bu bağlamda daha fazla kırmadan, kırılmadan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki görevimden istifa ettim.