Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrası hepimiz üzgün, tedirgin, mutsuz olarak da olsa normal hayat rutinimize mecburen dönmeye başladık” dedi.

“Depremzedeler için durum ne yazık ki bizimki kadar net değil” diyen Şenkul, yakınlarını kaybetmenin büyük acısının yanında, evsiz kalan ve geçici de olsa göç etmek zorunda kalan milyonlarca insan olduğunu kaydetti.

Şenkul, en az 1800 depremzedenin Girne’deki ailelerinin yanına geldiğini dile getirerek, “En az 1800 diyoruz çünkü bu sayı depremden bugüne Girne Belediyesi’ne başvurup destek isteyen depremzede sayısıdır” ifadelerini kullandı.

“Ne mutlu biz Girnelilere ki belediyemizin organizasyonunda kent halkının dayanışması ile destek isteyen kimseyi boş göndermemiş elimizden geldiğince destek olmuşuz”

“Ancak bilmeliyiz ki bu süreç henüz bitmedi önümüzdeki en az 2 ay boyunca bu desteği sürdürmemiz gerekmektedir” diye konuşan Şenkul, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu çerçevede dayanışmayı lütfen canlı tutalım. Girne Belediyesi Sosyal İşler bölümünden dönemsel olarak hangi ürünlerin stoklarımızda azaldığını öğrenip bizlere eksik ürünleri tedarik edebilirseniz sizlere kentimiz adına müteşekkir olacağız.”