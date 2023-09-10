Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ana hatlardaki arıza sebebiyle 3 gün süren su kesintisi dün akşam itibarı ile bitmiştir” ifadelerini kullandı.

Şenkul, “Hatların tamamen boşalması sebebi ile bizim tespit ettiğimiz 2 bölgede su sorununun bu sabah itibarı ile devam ettiğidir. Bu bölgelerden Karakum bölgesine müdahale edildi ve kısa süre içerisinde bölgeye su akışı artacaktır” dedi.

“Tespit ettiğimiz 2’nci sorunlu bölge de Aşağı Edremit bölgesidir” diyen Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ekiplerimiz şu an oradaki sorunu tespit ve çözmek için çalışıyor. Bu bölgeler dışında olup hala su alamayan var ise Alo 185 hattını arayabilir veya bu paylaşımın altına yorum olarak yazabilir.”