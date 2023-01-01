Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenkul şunları kaydetti:

Cuma günü çarşı esnafımızın yeni yılını kutlamış, Beycanlar’a uğrama şansım olmamıştı. Bugün ise yeni yılın ilk çayını Beycanlarda içtik.

Yarın akşam itibarı ile ilk Belediye Meclis Toplantımızı yapıyoruz. Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi yarınki ve bundan sonra yapılacak tüm Meclis toplantılarımız canlı yayınlanacaktır.



Gün içinde ilgili yayın bilgisi sizlerle paylaşılacaktır. 2023 Girne’mizin ayağa kalkmaya başladığı bir yıl olacak çünkü :



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