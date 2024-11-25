Başkan Şenkul, bölgedeki tüm okulların kontrol edildiğini, Karaoğlanoğlu İlkokulu’nun bahçesinde elektrik yüzünden ufak bir yangın çıktığını ve söndürüldüğünü bildirdi.

Murat Şenkul, Karaoğlanoğlu İlkokulu’ndaki yangın dışında okullarda herhangi bir sorun tespit edilmediğini belirterek, “Rüzgar düne göre kuvvetini bir miktar kaybetse de devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Mesele sadece hava durumu değil”

Şenkul, okulların bir gün tatil edilmemesine de tepki göstererek, “Mesele sadece hava durumu değil” dedi.

Şenkul, açıklamasında şunları kaydetti:

“Dün yaşanmasaydı bugün okulların tatil olmasına gerek yoktu ancak dün yaşandı. Çok merak ederim hükümetimize kim garanti verdi ki: Okulların ve kafeteryaların çatıları sağlam. Okullardaki büyük ağaçların dalları sağlam Onlarca elektrik hattı dün zarar gördü, okul yolunda, okul yanında, okul içinde bunun benzerinin olmayacağının garantisi nedir?

Konu bugünkü hava ise okullara gidilir de, dün yaşananların tespitini yapıp, her şeyin tamam olduğunu kim garanti etti ben onu gerçekten merak ettim.

Mesele sadece hava durumu değil. Başımıza bir şey geldikten sonra ağlamak istemiyorsak, bu konulara daha geniş açıdan bakmak zorundayız. 1 hafta okulların niye tatil edildiğini herkes biliyorken, 1 gün üzerindeki bu inat çok anlamsızdı…”