Şenkul, mevcut koşullara rağmen ekiplerin “insanüstü bir performans” ortaya koyarak telafisi mümkün olmayan birçok zararın önüne geçtiğini vurguladı.

Çalışmalara katkı koyan tüm personele teşekkür eden Şenkul, “Hakları ödenmez” ifadelerini kullandı.

Şenkul, afet sonrası sürecin detaylı şekilde değerlendirileceğini belirterek bugün saat 14.00’te teknik ekiplerle geniş kapsamlı bir toplantı yapılacağını açıkladı. Alınacak kararların kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Şenkul, benzer olayların tamamen önlenemese de daha az zararla atlatılabilmesi için hazırlıkların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı Şenkul, yöneticilerin afetler karşısında bahanelere sığınamayacağını da hatırlatarak, “Vatandaş şikayet edebilir ama yönetici edemez, moralini bozamaz, yenilgiyi kabul edemez. Yöneticinin görevi yaşananlardan gerekli dersi çıkarıp çözüm üretmektir” dedi.