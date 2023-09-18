Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden Girne trafiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“İyi akşamlar Girne,

Bugün neredeyse tüm okullar açıldı, kamu tek mesaiye döndü ve hemen hemen herkes 15.30-17.30 arası trafikteydi.

Yaptığımız gözlemler şu şekildedir:

Kaçış yolu doğu-batı ve doğu- güney hattından çok ciddi yük almıştır bunun sonucunda Semih Sancar Caddesi batı yönünde beklediğimizden daha az yoğunluğa sahne oldu.

Ancak kaçış yolunu kullanan sayısının artması doğal olarak Ozanköy içerisinden geçen araç sayısı artırmıştır ki bu köy içerisinde sıkıntılar yaratmaktadır.

Öte yandan özellikle Yeni Liman çemberinden sonra Çatalköye kadar ciddi trafik oluşmuştur.

Yeni Liman -Çatalköy arası 40-60 dakika sürede geçilebilmiştir.

Hirondel çemberi ve Yeni Liman çemberinin akıllı sinyalizasyona döneceğini duyurmuştuk.

Buna ek olarak Ozanköy içerisinde Tek yön uygulamaları üzerinde çalışıyoruz ve çok yakında o konuda da aksiyon alacağız.

Doğu Çevre yolu hayata geçene kadar Girne-Çatalköy yönünde elimizde yapılabilecek çok fazla enstrüman olmamakla beraber o bölgede okulların çıkış saatleri ve öğrencilerin okula toplu taşıma ile getirilmesi yönünde kararlar üretmek zorunda kalabiliriz.

Doğu Çevre Yolu ile ilgili olarak da konunun hem bizim hem de Çatalköy belediyesi tarafından sürekli gündemde tutulduğunu ve merkezi idarenin de bu yolun hayata geçmesi yönündeki ihtiyacı artık farkında olduğunu söylersek yanlış olmaz, bu durum yolun hayata geçeceği yönündeki inancımızı artıran bir faktördür.

Girne’nin trafiği bir günde bu hale gelmedi o yüzden de bir günde düzeleceğini söylememiz doğru olmamakla beraber, ayni gün hem tek mesaiye geçilmesi hem de neredeyse tüm okulların açılmasına rağmen geçen yıla göre bir miktar iyileşme olduğunu muhtemelen herkes fark etmiştir veya edecektir.

Adım adım doğru hamleler yaparak, Doğu Çevre Yolu hayata geçene kadar elimizden geldiğince trafikte iyileşme yapmak için yatırımlara devam edeceğiz.”