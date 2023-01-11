“Limasol’dan, Baf’tan, Hatay’dan, Maraş’tan gelmiş olabiliriz farketmez artık Girneli olup bu topraklara tırnaklarımızı geçirmemiz lazım” diyen Şenkul, kaynaşmanın başarılması halinde, kentin çok daha kısa sürede ayağa kalkacağını kaydetti.

Göreve geldikleri ilk gün itibarıyla Girne’nin ışıklandırma sorunundan, trafik sorununa kadar her konuda yoğun çalışmalara başladıklarını belirten Şenkul, ALO 185 hattına artık elektrik sorunlarının da bildirilmesini sağladıklarını, Kıb-Tek ile iş birliğiyle arızaları gidermeye başladıklarını söyledi. Şenkul, 2 ay içerisinde yanmayan sokak lambası kalmayacağını dile getirdi.

Girne Kaçış Yolu projesini Eski Eserler Dairesi’nden gerekli izinlerin alınmasıyla ve diğer bir takım sorunların çözülmesiyle çok hızlı bir şekilde tamamlayacaklarını açıklayan Şenkul, Ocak ayı sonunda Girne’nin trafiğini rahatlatma planları olduğunu ifade etti.

Katılımcılığa verdikleri önemin altını çizen Şenkul, belediye içerisinde alınan her kararın uzman ve paydaşların katkılarıyla, Belediye Meclisi tarafından alınacağı, Girne’yi etkileyecek her kararda ise Girnelinin düşüncelerinin göz önüne bulundurulacağı sözünü verdi.

Şenkul, “Biz Girneliyiz diye diye Girne’yi eskiden olduğu gibi hem Akdeniz’in hem dünyanın güzide bir merkezi haline getireceğiz” dedi.

Girne Belediyesi’nin yeni Belediye Başkanı Murat Şenkul, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine, göreve gelmesinin ardından başlattığı çalışmalarla ve gözlemlerini anlattı, 4 yıllık planlarından bahsetti.

- “Alo 185 hattını güçlendirerek, elektrik arızası kayıtlarını tutmaya başladık”

Görevdeki ilk hafta boyunca yaptıklarını aktaran Başkan Şenkul, ilk olarak organizasyon şemasını yaptıklarını, kendi yönetim anlayışlarına uygun değişiklikler yaparak, bazı personeli başka bölümlerde değerlendirme kararı aldıklarını kaydetti, ana kadroda çok az bir değişikliğe gidildiğini belirtti.

Şenkul, ilk günden itibaren hızlı bir şekilde kentin ışıklandırma ve trafik sorununa yönelik çalışmalar yapmaya başladıklarını söyleyerek, Alo 185 hattını güçlendirerek, elektrik arıza kayıtlarını da almaya başladıklarını bildirdi. Kıb-Tek’le bu noktada iş birliğine gittiklerini açıklayan Şenkul, bildirilen arızalara, gerektiğinde kendilerinin müdahale ettiğini ifade ederek, “Söz verdiğimiz gibi 2 ay içerisinde Girne’de yanmayan sokak lambası kalmayacağına inanıyoruz” dedi.

Tarihi eser olan köprünün ortaya çıkmasıyla yarım kalan Girne Kaçış Yolu projesi hakkında da konuşan Şenkul, projenin devam ettirilmesi amacı ile Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan gerekli izinleri almak için hazırladıkları dosyayı en kısa sürede sunacaklarını aktardı. Şenkul, yolun güvenliğine ilişkin başka sorunları da tespit ettiklerini, buna ilişkin Karayolları’na eş zamanlı olarak bir yazı göndereceklerini kaydederek, Ocak sonuna kadar trafiği hafifletme amacıyla çalıştıklarını belirtti.

- “Çevre yolu tamamlanana kadar trafiğe yeni rahatlama sağlayabilecek düşüncelerimiz var”

Çevre yolu tamamlanana kadar trafiğe yeni rahatlama sağlayabilecek düşünceleri de olduğuna işaret eden Şenkul, Kolordu içerisinden geçiş ve Makarios köşkü bölgesinden bir hat açılması gibi fikirlerini paylaşmak üzere Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile görüşmeyi planladıklarını söyledi.

Bunun yanında, Belediye Meclisi içerisinde oluşacak Trafik Komisyonu ile Girne’de bazı noktalarda trafik konusunda hızlı kararlar alacaklarını ifade eden Şenkul, düşüncelerini burada masaya yatırıp, genel uzlaşı yönünde ilerleyeceğini vurgulayarak, “Herkesin kendine göre fikirleri vardır ancak esas olan ortak paydada buluşabilmek, en optimal noktaya gelebilmek. O yüzden paydaşları, bilim insanlarını, bölüm sorumlularını her konuda süreçlere katacağız” ifadelerini kullandı.

Şenkul, trafiği rahatlatmak adına Semih Sancar Caddesi’nde de düzenlemeye gitme planları olduğunu bildirerek, 2 gidiş 1 geliş şeklindeki mevcut düzenlemenin, belirli saatlerde yönünün değiştirilmesi için ön çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Şenkul, Antik Liman bölgesinde yürütülen projede Turizm Bakanlığı ile yaptıkları istişareler sonucunda, projeye belediyenin daha çok müdahil olması ve Bakanlığa destek olması için görüş birliğine varıldığını, proje süresince belediye temsilcisinin sahada bulunacağını vurgulayarak, “Antik Liman’ı çok önemsiyoruz, Girne’nin kalbi pozisyonda bir yerdir” diye konuştu.

- “Esnafla birlikte tadilat sonrası Antik Liman için bir yol haritası çizeceğiz”

Bölge esnafı ile tadil sonrası Antik Liman için bir yol haritası çizmek üzere toplacanaklarını bildiren Şenkul, Antik Liman’da fiziksel sorunların yanında, yönetimsel sorunlar olduğunu da ifade ederek, bölgedeki hizmet kalitesi, fiyat istikrarı, gıda hijyeni, lezzeti ve ürün çeşitliliği gibi konuları, esnafın görüşlerini alarak, düzenleyeceklerini kaydetti.

Şenkul, “Antik Liman yapılıyor ancak eski bir anlayış ile devam etmesi mümkün değil, yeni bir anlayışın da gelmesi lazım. Biz bu konuda denetleyici, yönetici, paydaş olarak kendimizi sorumlu görüyoruz. Bizim için Girne’nin kalbi pozisyonundaki Antik Liman’daki her şey Girne Belediyesi’nin sorumluluğu altındadır, bizim yönetimimiz altına olmak zorundadır” şeklinde konuştu.

Belediyede her konuda bir nevi seferberlik başlattıklarını kaydeden Şenkul, her konuda daha fazla sorumluluk alan, bilindik belediye ve devlet bürokrasisinin dışında olan, özel şirket hızına erişebilecek bir kurum çabası içinde olduklarını, kurumsal yapıyı ayağa kaldırarak, bunu başaracaklarına inandığını söyledi.

- “Nüfus tabelasını indirmemiz farkındalık yaratmak adına yapılmış bir eylemdi”

Şenkul, ilk eylemlerinden biri olan Girne giriş tabelasını indirmeleri hakkında da konuşarak, bunun farkındalık yaratma adına yapılmış bir eylem olduğunu kaydetti.

Şenkul, Girne’nin nüfusunun 33 binden çok daha fazla olduğunu, tabelanın en azından daha gerçekçi rakamlara ulaşması gerektiğini söyleyerek, artmış nüfusun kayda geçmesinin önemli olduğunu, güncel bir nüfusun belediye katkı payı, planlama ve belediyedeki kadro sayılarının belirlenmesi açısından büyük önem arz ettiğinin altını çizdi.

İlk Belediye Meclisi toplantıları hakkında da bilgi veren Şenkul, seçim dönemi Girne’deki çok sayıda Türkiye doğumlu vatandaşın Belediye Meclisi’nde temsil edilmesi yönünde çağrı yaptıklarını ancak sadece 1 Türkiye doğumlu vatandaşın, Yeniden Doğuş Partisi’nden Hüseyin Çakır’ın, Meclis’e girebildiğini anımsatarak, Çakır’a asbaşkanlık yardımcılığı teklif etmesinin ardından Meclis üyelerinin oy birliğiye göreve seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- “Bu kentte kucaklaşmayı başlattık”

Şenkul, “Bir bakıma bu kentte bir kucaklaşmayı başlattık ve umarım bir sonraki seçimde de bu kucaklaşma meclis aritmeğini de yansır çünkü bunları aştığımız oranda, bu kaynaşmayı başardığımız oranda kentin ayağa kalkması çok daha kısa sürede olacak” dedi.

Seçimlerde sürekli vurguladığı “Girneli olacağız” söyleminin kenti sahiplenmesinin aktif bir bacağı olduğunun altını çizen Şenkul, “Limasol’dan, Baf’tan, Hatay’dan, Maraş’tan gelmiş olabiliriz; farketmez. Artık Girneli olup bu topraklara tırnaklarımızı geçirmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Belediye Meclisi’nde duyduğu saygıyı yineleyen Şenkul, “Girne’yi tek başına yönetmek gibi bir arzum yok. Girne’yi sadece CTP’li belediye meclis üyeleri ile yönetmekle ilgili de bir arzum yok. Girne’de sadece bizim hayal ettiğimiz vizyonu hayata geçirme gibi bir arzumuz da yok. Bizim arzumuz tüm paydaşların, kentte yaşayan tüm insanların, meclis üyelerinin, partilerin ortak bir noktada beklentilerini bir araya getirip, Girne için bu noktada neler yapabileceğimizi önyargılardan, kişisel hesaplardan, partisel hesaplardan ayırarak, görüşmek” dedi.

Şenkul, şeffaflığa ve hesap verilebilirliğe de verdikleri öneme değinerek, muhasebe sisteminin yenilenmesiyle belediye bütçesinin, gelir ve gidelerinin internet ortamından görülebileceğini, bu belediyenin Girnelilerden saklayacak bir şeyi olmadığını kaydetti.

Yapılanların bir lütuf değil olması gereken olduğunu savunan Şenkul, şu ifadeleri kullandı:

“2023 yılında modern belediyecilik dediğimiz şeyin bir bacağı vatandaştır. Vatandaşı bu işin içerisine dahil edeceğiz. Projeleri açıkladık, seçimi kazandık diye kendimizde bunları yapma hakkı görmüyoruz. Girne’nin geleceğini etkileyecek her büyük projeyi, ihale yasası çerçevesinde, vatandaşımıza soracağız. Proje karşısında ciddi bir kamuoyu varsa, biz bu kararımızı yeniden gözden geçireceğiz. Bunları tatmin edilebilir bir noktaya getireceğiz ancak illa ki bu projeye bir karşıtlık varsa bu proje hayata geçmeyecek. Girneliye rağmen hiçbir şey yapmayacağız.”

- “Yeni bir süreç başladı, Girne’de heyecan var”

Şenkul, Girne bölgesindeki seçime katılım oranının düşük kalmasının sebebinin kayıtlı seçmen sayısının güncel olmamasının yanında bölge halkının umutsuzluğu olduğunu belirerek, “Yeni bir süreç başladı, bir heyecan var Girne’de. Ben şu anda kentte birçok insanın ileriye yönelik umutlarını bir haftada yeşerttiğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Trafik, kanalizasyon gibi sorunların zaman alsa da çözüleceğini ancak esas zorlayıcı olanın Girne’deki yapılaşmanın ve eski Girne özleminin yarattığı mutsuzluğu gidermek olduğunu söyleyen Şenkul, küçük bir kasaba olarak hayallerde olan Girne’ye artık dönüş olamayacağını, belediye olarak yapabileceklerinin kenti daha modern hale getirerek ve diğer sorunları düzene sokarak, yaşayanları huzurlu kılmak ve bu mutsuzluğu gidermeye çalışmak olacağını kaydetti.

- “51/95’teki değişikliklerin yasallaşması ve ardından çok hızlı bir şekilde hayata geçmesi lazım”

Şenkul, ileriki günlerde Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen 51/95 Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nın, belediyeler için özellikle mali açıdan önemine vurgu yaparak, büyük bir borcu olan ve gelirlerin büyük bir kısmının personel giderlerine harcandığını bir belediye devraldıklarını, mevcut yasa ve koşullarda belediyenin hizmet vermesinin mümkün olmadığını belirtti.

51/95’in yasallaşmasının ardından çok hızlı bir şekilde hayata geçmesi gerektiğini, aksi halde birçok belediyenin ciddi sorunlar yaşayacağını da kaydeden Şenkul, bu konunun ciddiye alınması ve kısa zamanda hayata geçirilmesi için bakanlıklar ve hükümetin yoğun bir şekilde çalışması talebinde bulundu.

Asgari ücret ve hayat pahalılığıyla artan giderlere dikkat çeken Şenkul, belediye vergilerinin bu giderleri karşılayabilmesi için bir an önce günün koşullarına göre güncellenmesi gerektiğini belirtti. Şenkul, şu anda Girne’de 300 metrekare havuzlu bir villanın belediye hizmetleri için 77 TL gibi bir katkı ücreti ödediğini söyleyerek, üst gelir grubu ve alt gelir grubunun aynı vergiyi vermesini doğru bulmadıklarını, herkesin her şeyi aynı ödemesinin adalet olmadığını savundu.

- “Birkaç ay boyunca TV programlarına katılmama kararı aldım”

Şenkul, basın mensuplarına çağrıda da bulunarak, birkaç ay boyunca televizyon programlarına çıkmama ve röportaj vermeme kararı aldığını belirtti.

Şu anda yapılacak çok işi olduğunu ve çalışmaları yaptıktan sonra anlatmayı tercih ettiğini söyleyen Şenkul, “Bu basından uzak durma değil, tamamıyla işime motive olmak açısından aldığımız yönetimsel bir karardır. Umarım belli bir süre sonra bana o zamanı yaratacak kurumsal yapıya sahip oluruz” dedi.

- “Yaşadığımız sürpriz araç eksikliği oldu”

Şenkul, göreve başladıklarında tespit ettikleri engellere de değinerek, ilk karşılarına çıkan sürprizin ciddi bir araç eksikliği olduğunu kaydetti. Araçların onarılmasını beklemeden hemen özelden destek aldıklarına dikkat çeken Şenkul, proaktif yaklaşım ve bu şekilde, olabildiğince, özelle iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bunun dışında bazı vatandaşların eski alışkanlıklarla “yasa dışı taleplerde” bulunmaya çalıştığını ifade eden Şenkul, böyle bir amaçla belediyeye gelen kişilere de seslenerek, “Aman ha, sakın ha, herkes aynı değildir. Girne Belediyesi yönetimi de çalışanları da vatandaşın hizmetindedir, görevlerinin yasalar dahilinde size hizmet vermek olduğunu bilincindedir. Bu noktada hiçbir suistimale fırsat vermeyeceğiz, ne çalışan bacağında, ne de hizmet verdiğimiz insanlar bacağında” dedi.

Vatandaşın her zaman yanında olacakları ve sorunlarını çözme yönünde inisiyatif alacakları sözünü veren Şenkul, “Tek ihtiyacımız olan karşılıklı iyi niyet ve güvendir. Sakın ha, 90’ların Türkiyesi’ndeki alışkanlıklarla bu belediyenin idaresine ve çalışanlarına gelmesinler. Bilgime gelen her konuda çok sert önlemler alacağım. Bunu bir uyarı bir de müjde olarak vermek istiyorum” şeklinde konuştu.

- “Teleferik projesi ve diğer benzer projelere ben değil, Girne halkı karar verecek”

Şenkul, Turizm Bakanlığı’nın teleferik projesi ile ilgili soruya da yanıt vererek, Teleferik projesi ve Girne Marina projesi hakkında çekincelerini paylaştı.

Teleferik projesi dahil Girne’nin gelişimine katkı koyacak tüm projelere açık olduklarını kaydeden Şenkul, ancak kendisine bildirilen güzergah üzerinde birçok evin yer aldığını ve ev sahiplerinin yaşam alanları üzerinden bir teleferik geçmesine izin vermeyeceğine inandığını belirtti. Şenkul, Bellapais’e çıkan bir güzergah yerine St. Hillarion’a çıkan bir güzergahın belirlenmesiyle, yaşam alanı yerine kamusal alanların üzerinden geçen bir öneride bulunduklarını aktararak, bunun önemli bir seçenek olduğunu söyledi.

Bakanlığın Antik Liman’ın yanında bir marina yapılmasına dair projesiyle ilgili olarak da, geliştirici tartışmalarda bulunduklarını aktaran Şenkul, kendilerinin de Dubrovnik’te olduğu gibi kale arkasında bir plaj yaratma hayali olduğuna işaret ederek, projenin yeri ve detayları hakkında tartışmaları sürdürmeye açık olduklarını iletti.

- “Murat Şenkul olarak hiçbir projeye evet ya da hayır deme yetkisine sahip değilim”

“Ben bu gibi projelere Murat Şenkul olarak evet ya da hayır deme yetkisine sahip değilim” diyen Şenkul, “İlgili projeler önümüze geldiği zaman Girne Belediye Meclisi olarak değerlendireceğiz, ardından Girne halkına soracağız. Ne teleferiğe ne de marinaya prensip olarak karşı değilim hatta olmasını isteyenlerdenim. Ancak doğru yerde, doğru şekilde, doğru proje ve doğru uygulamala raporuyla, kente gerçekten kamusal bir fayda sağlayacak şekilde olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Şenkul, tüm bakanlıklardan talebinin Girne’ye ilişkin projelerini yaparken, Girne Belediyesi’nin bu kentin yerel otoritesi olduğu gerçeğini akıllarında tutmaları olduğunu söyleyerek, Belediye Başkanı olarak verdiği sözleri tutma yükümlülüğü olduğunu, bunun yanında da Girnelilerin hassasiyetleri gözetmek durumunda olduğunu vurguladı.

Şenkul, son olarak, Girnelilere şu ifadelerle seslendi:

“Sürekli yanımızda olmalarını, bu kenti ayağa kaldırmak için daha talepkar olmalarını istiyorum. Çünkü onların heyecanı bize pozitif enerji olarak geliyor. Çünkü biz Girneliyiz, biz birlikte Girne’yiz. Bunu sadece sloganımız değil, kenti sahiplenmenin bir bacağı olarak görüyoruz. Biz Girneliyiz diye diye Girne’yi eskiden olduğu gibi hem Akdeniz’in hem dünyanın güzide bir merkezi haline getireceğiz.”