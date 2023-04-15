Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dün düzenlenen iftar yemeğinde Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal ile aynı masada oturmasına gelen tepkilere yanıt verdi.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, “Öncelikle dün akşam gerçekleşen Girne Belediyesi iftar organizasyonunda emeği geçen tüm belediye ve özel sektör çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. İftarımız kadın, erkek, çocuk 500’den fazla vatandaşımızı bir araya getiren bir organizasyon oldu” ifadelerini kullandı.

Şenkul, “İftardan çekip alınan bir fotoğraf karesinin bazı arkadaşlarımızın tepkisini çektiğini ve onları üzdüğünü duyuyorum akşamdan beri. Öncelikle şunu söyleyelim bu bir İftar yemeğiydi! Yemekte baş köşe, VIP bölümü olmadığı gibi, herkese gayet sade bir iftar menüsü dağıtılmıştır” dedi.

Şenkul, şöyle devam etti:

“Gelelim benim Din İşleri Başkanı ile ayni masada oturmam konusuna. Maçta, restoranda, iftar da herkes ile her yerde yan yana dün de oturdum yarın da oturacağım.

Dün akşamdan önce malum konuda söylenenler ile ilgili düşüncem ne iseydi bugün de aynıdır yarın da aynı olacaktır. CTP’li bir belediye başkanı olarak iftar yemeği düzenlerken bu tip konuların başımızı ağrıtacağını tahmin ediyorduk nitekim de öyle oldu.

Bu konuda yapılan eleştirileri anlayışla karşılamakla beraber herkesin şunu bilmesini istiyorum:

25 Aralık gecesi seçimi kazandıktan sonra kentte yaşayan herkesin başkanı olacağım sözünü iş ola vermedim. Suni tartışmalardan uzak beni bu göreve getiren Girnelilerin daha iyi beledi hizmet alması için ben çalışmaya devam edeceğim, sonu gelmeyen bir yere varmayan tartışmalar bana göre değil, isteyen devam edebilir benim yapmam gereken çok iş var.”