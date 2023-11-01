Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, seçim döneminde vermiş olduğu sözlere dikkat çekti.

Şenkul, “Seçim döneminde emeğe ve emekçiye olan inanç ve saygımızı dile getirmiş ve bu çerçevede bazı sözler vermiştik. Kadrolu çalışanlarımıza toplu iş sözleşmesi kapsamında aile yardımı, kasa tazminatı ve 1 Mayıs ödeneğinin artırılması noktasında iyileştirmeler yaptık ve Temmuz ayı itibarı ile bunları yürürlüğe koyduk” dedi.

Şenkul, “Bu çerçevede belediye şirketimiz olan Belpaz Ltd’de 1 mayıs ve bayramlık ikramiyelerini kadrolular ile eşitlerken, kıyafet parasını da yürürlüğe koyduk. Ancak yine seçimde söz verdiğimiz gibi 2024 yılı Ocak ayından itibaren Belpaz şirketimizde de aile yardımı ödeneğini hayata geçirmek için çalışmalara başladık” açıklamasını yaptı.

“Uygulamak için çalışıyoruz”

Girne Belediye Başkanı Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

“Emekçi kardeşlerimizin çalıştığı yıla bağlı olarak alacağı ödenek de artacak şekilde düzenlemeyi uygulamak için çalışıyoruz. Bütçenin oluşması ile birlikte kesin rakamları Belpaz çalışanlarımız ile paylaşacağız.”

“Hükümetimizden nüfus üstünden katkı payımızı istiyoruz”

Şenkul, “Seçimde verdiğimiz her söz aklımızda ve tümünü yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu noktada çalışanlarımızdan bugüne kadar gösterdikleri performansı bir tık daha artırmasını, vatandaşımızdan çevrenlerinde olan yanlışları hem bize bildirmelerini hem de müdahale etmelerini, hükümetimizden de gerçek nüfus üstünden katkı payımızı istiyoruz. Gerisi bizde...” ifadelerini kullandı.