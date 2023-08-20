Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, hastane Vergi Dairesi, Tapu, Kaymakamlık, Sigortalara ait park yerleri ile ortak alanların temizlendiğini, ağaçların budandığı ve bankların boyandığını bildirdi.

Şenkul, “Hafta içi tüm işlere yetişemediğimiz için çalışanlarımız pazar günü dahil ek mesai yapıyor ve bu şekilde kentimizi temiz tutmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Resmî nüfus 33 bin, hizmet verdiğimiz nüfus yaz aylarında 150 kış aylarında 130 bin” diyen Şenkul, tek isteklerinin gerçek nüfusun üzerinden katkı ve kadro almak olduğunu kaydetti.

Göreve başladığı ilk gün Girne’nin gerçek nüfusunu yansıtmadığı gerekçesiyle nüfusun yazdığı tabelayı söktüğünü hatırlatan Şenkul, “Söktüğüm tabelayı yenileyip nüfus yerine ‘çok kalabalık’ yazasım var” dedi.

Fotoğraf: Arşiv