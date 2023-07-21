Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, kentin bazı bölgelerinde su hatlarındaki basınç sorununa bağlı uzun süreli kesintiler yaşandığını kaydetti.

Tespit edilen bölgeleri ve yapılacaklarını paylaşan Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

“Öncelikle kent geneli tükettiğimiz su miktarı geçen yılın ayni dönemine göre yüzde 15 yani aylık yaklaşık 100 bin ton artış bulunmaktadır. Bu kullanım artışının süreceğini öngörüyoruz ve aldığımız su miktarında artış olması için su dairesi ile sürekli temas halindeyiz.

TESPİT EDİLEN BÖLGELER

Tespit ettiğimiz öncelikli bölgelere gelince:

1- Bellapais Ambelia ve çevresi: Su ekiplerimizin hafta sonu bölgede yapacağı çalışmalar ile sorunun biteceğini öngörüyoruz.

2- Ozanköy Osman Türkay caddesi ve Rafters civarı: Yaklaşık 1 kilometrelik 2 ana bir de ara isale hattı çekilmesini projelendirdik, finansman ve planlamayı yapıp 1-1.5 ay içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Proje bitene kadar ekiplerimiz dönüşümlü su vererek bölgedeki mağduriyeti en aza indirmeye çalışıyor.

3- Akacan Feo ve civarı: Bugün ekiplerimlz farklı bir hat ile bölgeye ek su vermeye başlamıştır, bu şekilde bölgedeki basınç sorunun önüne geçeceğimizi düşünüyoruz.

4- Mete Adanır Caddesinin kuzey tarafı, Akasya sokak ve civarı: Ekiplerimiz cadde üzerinde pazar akşamı yapacağı çalışma ile caddenin alt( kuzey) tarafındaki sorunu çözmeyi hedefliyoruz.

5- Doğanköy bölgesi: Köy içindeki depolarımıza Dsi suyunun ulaşmasını sağlayacak bir çalışma üzerinde çalışıyoruz.”

“SU KULLANIMINI ÇOK ARTTI”

Şenkul, “Yapacağımız çalışmalar ile şu anki nüfusun su sorununu çözeceğimizi düşünmekle beraber çok kısa sürede Girne’ye verilen su miktarının artması için DSİ pompa istasyonlarının kapasitesi artırılmalıdır çünkü kentteki nüfus ve buna bağlı su kullanımının artışı gerçekten çok artmış durumdadır” açıklamasını yaptı.

“SU KONUSUNDA MAĞDUR ETTİĞİMZİ VATANDAŞLARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİM”

“Bir taraftan eksik ve kalitesiz altyapının sonucu olan patlakları ile uğraşıyoruz” diyen Şenkul, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

“Bir başka taraftan elektrik kesintilerinin yarattığı açıkları kapatmaya çalışıyoruz. Bunlara ek olarak da yeni boru hatları çekerek vatandaşımıza hak ettiği su hizmetini vermek için sürekli proje üretiyoruz.

Enkaz edebiyatını hiç sevmem, yapacak da değilim ama vatandaşımızın Su konusundaki durumumuzu bilmesi için bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Su konusunda mağdur ettiğimiz vatandaşlarımızdan öncelikle özür dilerim. Son olarak önümüzdeki 3,5 yılda kentin altyapı sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapacağımızın da sözünü veriyorum.”