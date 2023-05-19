Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, girişimcileri Antik Liman ve çevresine yatırım yapmaya çağırdı.

Başkan Şenkul, “Geçen hafta Antik Liman ile Bandabulya arasında kalan bölgenin kentimizin turizm ve eğlence bölgesi olarak planladığımızdan bahsetmiştim. Bazı arkadaşları bu düşüncemizi ‘vur patlasın çal oynasın’ tarzı bir bölge olarak lanse etmeye çalışsa da bizim kentimiz ve bu bölge için hayalimiz çok farklıdır" açıklamasını yaptı.

“Bugün çocukluğumun, gençliğimin geçtiği mahalleyi adım adım dolaştık" diyen Şenkul, şöyle devam etti:

“Özellikle Bandabulya etrafında yeni ve tam da bizim hayalimizdekine benzer işletmelerin açılmaya başladığını görmekten inanın büyük mutluluk duydum. Kadın kooperatifleri ile birlikte Bandabulya Projemiz hayat bulunca bölge adım adım istediğimiz hedefe doğru hızlıca yol almaya başlayacak.”

Şenkul, “Birçok müzikli mekanın olduğu ama müziklerin birbirine karışmadığı, birçok farklı lezzetin bulunduğu, gece geç saatlere kadar açık mağazaların, sanat galerilerinin, kitap evlerinin olduğu bir bölge için tüm girişimcileri bu bölgeyi ziyaret etmeye, yeni Girne hayalimizin önemli bir parçası olan Antik Liman ve çevresine yatırım yapmaya çağırıyorum çünkü biz birlikte Kıbrısık.” ifadelerini kullandı.