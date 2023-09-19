Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Karaoğlanoğlu bölgesinde sahil yürüyüş yolu projelerinin bir süre sonra hayata geçeceğini ifade etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Başkan Şenkul, “Bu yürüyüş yolunda 4 hatta koşullar uygun olursa 5 adet de denize doğru ahşap iskeleler planladık ki bölge halkı hem denize daha rahat girsin hem de o iskelelerde balık avlasın, otursun vs.” dedi.

Şenkul, “Ne ilginçtir ki bu iskelelerden birinin olacağı yerde geçmişte Bakanlar Kurulu kararı ile Girne Çatalköy İmar Planına aykırı şekilde kişiye özel bir iskele izni verilmiş ama şartlar arasına ilgili dairelerin de olumlu görüşüne bağlanmıştır ibaresi konmuştur. Netice itibarı ile yasal dayanağı olmadığı için yasal olarak yok hükmündeki bir bakanlar kurulu kararından bahsediyoruz” açıklamasını yaptı.

“Yasa dışı alınan Bakanlar Kurulu kararlarını tanımıyoruz”

“Bugün bir bakıyoruz, bir iş aracı geliyor ve denizi doldurmaya başlıyor. Ne yapıyorsunuz deyince de, Bakanlar Kurulu kararını gösteriyorlar” ifadelerini kullanan Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

“Neyse biz ilgili arkadaşlara o bakanlar kurulunun şartlarının eksik olduğunu ve imar planına aykırılık içerdiği için gerçekleşemeyeceğini anlattık, izinsiz inşaat faaliyetinde bulundukları için de cezalarını yazıp bu kaçak işlemi durdurduk.

Gerçekten ülkemin bu kadar sahipsiz, kimsesiz zannedilmesine çok öfkeliyim. Kamuya ait olacak dolayısıyla bugün bu işlemi yapanların da kullanacağı bir iskelenin Girne Belediyesi sahil yolu projesi kapsamında yapılacağının bilinmesine rağmen bu yolu seçenleri anlamıyorum. Girne Belediyesi olarak yasa dışı alınan Bakanlar Kurulu kararlarını dün de tanımadık ara emri aldık, bugün de tanımıyoruz.”