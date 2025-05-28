Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un açıklaması şöyle:

“Ülkemize, kentimize sahip çıkmak istediğimiz için herkesten özür diliyoruz.

Otları temizlediğimiz, çöken duvarları onardığımız için özür diliyoruz.

Halkımızın güvenle yürüyüş yapması, kaleyi izleyebilmesi için seyir terası yapmak istediğimiz için de ayrıca özür diliyoruz.

Yüksek mahkememizin tek taraflı olan bu başvuruya ara emri kararını kendi işleyiş prensipleri sebebiyle saygı ile karşılıyoruz, gerekli itirazlarımızı hemen yapacağız.

Ancak bilinmesini isteriz ki yaklaşık 10 gün önce AYK’da görüşülmesi için bizden talep edilenleri biz Eski Eserler’e EBYS yolu ile gönderdik ve yarın da bu konu AYK da görüşülecekti.

Bir kişinin kişisel ego ve kompleksleri, bilmeden hizmet ettiği odaklar bizi belki biraz geciktirebilir ama durduramaz çünkü biz orada kendimize villa ya da hotel yapmıyoruz.

Bu önemli noktanın kamunun elinde kalması için Belediyemiz eliyle devletin mührünü vuruyoruz.”