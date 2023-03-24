Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Başkan Şenkul, “Bankalar ile yaptığımız görüşmeler sonucunda vadeli kredi ve overdraft hesaplarımız için yaklaşık yüzde 10 daha düşük faiz oranı ile teklifi almış bulunmaktayız” dedi.

“Yapılan işlemin belediyemize getireceği yıllık artı yaklaşık 2 milyon TL olacaktır” ifadelerini kullanan Şenkul, şöyle devam etti:

“Göreve geldiğimizden beri bu ve buna benzer yaptığımız finansal iyileştirmelerin karşılığı 3 ayda yaklaşık 12 milyon TL’ye ulaşmıştır. Yaratılan kaynaklar ile hem geçmiş idareden kalan borçları ödüyoruz hem de kentte yatırım yapıyoruz. Bu noktada her şeyi paylaştığım gibi beni üzen bir konuyu da sizlerin bilgisine getirme ihtiyacı hissediyorum.”

“ÖZELLİKLE SON 4 YILDA MAAŞ ÖDEMESİ DIŞINDA NEREDEYSE KENTE ÇİVİ DAHİ ÇAKILMAMIŞTIR”

Girne Belediyesi’nde birçok fiyat uygulaması 2 hatta 3 yıldır sabit tutulduğunu belirten Şenkul, “Bunun sonucunda piyasa ve kurumlara 80 milyon TL üzerinde borç yapılmış ve özellikle son 4 yılda maaş ödemesi dışında neredeyse kente çivi dahi çakılmamıştır” ifadelerini kullandı.

Şenkul, “Tüm bu gerçekler ortada iken, personel giderleri 4 kat, enerji giderleri 5 kat ve diğer giderler de 3 ile 5 kat arası enflasyon sebebi ile artmışken, yapılan ücret düzenlemelerinin fazla bulunulmasının eleştirilmesini anlarım ama bu eleştirinin rasyonel olmayan duygusal bir yaklaşım olduğunu bilmemiz gerekmektedir” diye konuştu.

“ELİMİZDEN GELDİĞİNCE KENTTEKİ DAR GELİRLİYİ KORUYACAK BİR ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI İZLEDİK, İZLEYECEĞİZ”

Şenkul, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Popülizm uğruna Girne Belediyesini borç batağında debelenen, kentin ihtiyacı olan yatırımları yapamayan bir belediye pozisyonuna sokmayacağımın bilinmesini istiyorum.

Elimizden geldiğince kentteki dar gelirliyi koruyacak bir ücretlendirme politikası izledik, izleyeceğiz. Yeni ücretlerin ülke genelinde devreye girmesi ile bu yazdıklarımı birçok vatandaşımız daha rahat kıyaslama şansı da bulacaktır. Özetleyecek olur isek, vatandaşlarımızdan topladığımız her kuruşu verimli kullanmak için uğraşıyoruz ama ülkede yaşanan yüzde 100’ün üzerindeki enflasyonun sebebi biz değiliz. Klavye başına geçildiğinde biraz daha fazla empati yapılmasını herkesten rica ediyorum…”