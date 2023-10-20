Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden Hirondel meydanına Rauf Raif Denktaş adının verilmesine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Şenkul, "CTP'liyim ve CTP'li olmaktan da gurur duyarım. Ancak ben CTP'li Girne Belediyesi Başkanı değilim. Ben Girne Belediyesi Başkanıyım" dedi.

"Aldığımız tüm idari ve yönetsel kararlar da bu prensip çerçevesinde şekillenir" diyen Şenkul, şöyle devam etti:

"Geçmişte alınan bir kararı uygulamaya sokmak için gerek olmamasına rağmen yeni meclisin iradesine sunduk ve oybirliği ile uygulamanın devam kararını hep birlikte aldık.

Sabah da yazdım bunu eleştirenler bundan mutlu olmayanlar da olacaktır diye.

Bazı arkadaşlarımın yazdıkları okudum onları anlamakla beraber görüşlerine katılmam mümkün değil.

Annan planı döneminde miting alanlarında o dönem Cumhurbaşkanı görevinde olan sayın Denktaş aleyhine slogan attı diye hakkında dava açılan 6 kişiden biriyim ve tüm askerliğim boyunca izin alarak mahkemeye çıkmış sonunda da beraat etmiş bir kişiyim.

O yüzden geçmişe dair tarih hatırlatmalarına hiç ihtiyacım yok çünkü benzerini bizzat yaşayan bir insanım.

Ancak benim yaşadıklarım sayın Rauf Raif Denktaş’ın, Dr. Fazıl Küçük ile birlikte Kıbrıslı Türklerin 2 toplum liderinden biri olduğu ve toplumun oldukça geniş bir bölümünün saygı ile andığı bir kişi olduğu gerçeğini değiştirmez.