Seracılık sektörünün önde gelen isimleri, mevcut hükümet döneminde tarıma verilen desteklerin önceki dönemlerle kıyaslanamayacak düzeyde arttığını belirterek, bu dönemde atılan adımların sektörü ayakta tuttuğunu ve üretimi sürdürülebilir hale getirdiğini ifade etti.

“BU DÖNEMDE YARDIMLAR ARTARAK DEVAM ETTİ”

Seracı Mithat Kargı, hükümet ve Tarım Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerin önceki dönemlere göre çok daha fazla olduğunu vurguladı. Kargı, kontrollü üretim planlamasının daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtirken, yapılan yardımların sektör için hayati olduğunu söyledi.

Bazı kesimlerin gerçekleştirdiği eylemleri haksız bulduğunu dile getiren Kargı, özellikle market fiyatları üzerinden yürütülen algı operasyonlarına dikkat çekti. “Bir paket sigaraya 100 TL vermekte zorlanmayanlar, bir kilo domatese 120 TL verince itiraz ediyor” diyen Kargı, Rum tarafıyla yapılan fiyat kıyaslamalarının da gerçeği yansıtmadığını, orada satılan etin ithal ve kalitesiz olduğunu ifade etti.

“DESTEK OLMASAYDI DOMATES 200 TL OLURDU”

Seracı Osman Şeker de mevcut hükümet döneminde seracılara fide, mazot ve teşvik desteklerinin ciddi şekilde artırıldığını belirterek, “Sayın Bakan Hüseyin Çavuş ve Sayın Başbakan Ünal Üstel’in katkılarıyla seracılık artık sürdürülebilir bir geçim kaynağı haline geliyor” dedi.

Şeker, bazı medya kuruluşlarının yalnızca fiyat yükseldiğinde üreticiyi hedef aldığını, ancak ürünün zararına satıldığı ya da çöpe döküldüğü dönemlerde aynı hassasiyeti göstermediğini vurguladı. “Eğer bu destekler olmasaydı bugün 100 TL olan domates 200 TL olurdu” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİCİ MEMNUN, ALGI OPERASYONLARI GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEZ”

Ürün dökülmesi iddialarına da değinen Şeker, bunun genelleştirilemeyeceğini belirterek, her üreticinin koşullarının farklı olduğunu söyledi. Hayvancılar Birliği’nin eylemlerine de gönderme yapan Şeker, “Süt her dönemde döküldü. Kimse hayvana ‘süt verme’ diyemez, seracıya da ‘kesme’ diyemez” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

“FİYAT ARTIŞLARINDA ÜRETİCİ HEDEF GÖSTERİLİYOR”

Üretici Halil Yarıcıoğlu ise mevcut hükümetten ve Tarım Bakanlığı’ndan memnun olduklarını ifade ederek, fiyatlar yükseldiğinde bazı basın yayın organlarının üreticiyi hedef almasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Yarıcıoğlu, üretim maliyetlerinin, ilaç, gübre, fide, mazot ve işçiliğim görmezden gelindiğini vurguladı. İki işçi çalıştırmanın aylık maliyetinin 150 bin TL’yi bulduğunu belirten Yarıcıoğlu, verilen desteklerin faydalı olduğunu ancak girdi maliyetlerinin hâlâ sektörün en büyük sorunu olduğunu kaydetti.

“SORUN YAŞADIĞIMIZDA YANIMIZDALAR”

KKTC Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile sürekli istişare halinde olduklarını belirterek, tarım sigortası da dahil olmak üzere her sıkıntıda bakanlığın üreticinin yanında olduğunu söyledi.

Bayır, mevcut Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle’nin sektöre sağladığı katkıların önceki dönemlerle kıyaslanamayacak düzeyde olduğunu vurgulayarak, “Arada yüzde 200 fark vardır, bu rakamlarla ortadadır ve kimse bunu inkâr edemez” dedi. Bayır, Başbakan Ünal Üstel ve Bakan Kelle’ye açıkça teşekkür ederek, üreticiler olarak hükümetin yanında olduklarını ifade etti.

“ÜRETİCİNİN YANINDA OLAN BİR HÜKÜMET VAR”

Üreticiler Ali Yıldırım ve Nurettin Bayır da yaptıkları açıklamalarda, Başbakan Ünal Üstel ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle’nin üreticinin her zaman yanında olduğunu vurguladı. Sürekli ulaşılabilir olmalarının, sorunlara hızlı çözüm üretmelerinin ve üreticinin mağdur edilmemesi için gösterilen hassasiyetin sektöre güven verdiğini belirttiler.