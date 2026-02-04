

CTP Genel Başkanı İncirli, örgütlerin Lefke bölgesi ile ilgili sorunlarını ve çalışmalarını dinleyerek Lefke bölgesinin kültürünün çok değerleri olduğuna ve bu bölgeyi korumaya çalışan paydaşlarla bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ve gururu dile getirdi. Lefke Sivil Toplum Örgütleri’nin projelerini yakından takip ettiğini ve desteklediğini belirten İncirli, Lefke’nin potansiyelinin çok büyük ve önemli olduğuna işaret etti ve bölgeyle ilgili çözülmesi gereken sorunların ivedilikle halledilmesi gerektiğini vurguladı. “Sorunlar birbirine girmiş durumda, Lefke'nin çevre sorunları, ekonomik ve sosyal yaşamdaki sorunlarıyla her şey birbiriyle ilgili. İmar planı da bunun bir parçası” diyen Sıla Usar İncirli, Lefke’nin tarihi, kültürü, çevresi ve doğasıyla kendi özgünlüğünü koruyarak bu çerçeve içerisinde gelişmesini hedeflediklerini söyledi.

“Hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmayacağız”

İncirli, CTP’nin halk ile beraber yürüyen ve politika üreten bir parti olduğunu ifade ederek “Sizler bu gelişmenin nasıl olması gerektiğini planlamışsınız bizim de üzerimize düşen hazırlamış olduğunuz programı alıp kendi hükümet çalışmalarımız içerişinde ilerletmek” dedi. CTP’nin iktidara yürüyen bir parti olduğunu fakat büyük bir enkaz devralacağını da belirten Sıla Usar İncirli, “Hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmayacağız. Her şeyimiz planlı, programlı ve bütçeleri hazır bir şekilde yoluna sokarak hep beraber ilerleyeceğiz. Günün sonunda da iktidar halkın olacak” şeklinde konuştu.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri ise Lefke’nin 6. İlçe olmasına rağmen devletin bunun farkında olmamasından kaynaklı ilçeleşme sürecinin tamamlanamadığını, bölgede ciddi bir su sorunu olduğunu belirtti. CMC atıklarının bölge halkı ve doğa için ciddi bir sorun teşkil ettiğini belirten örgütler, bu konunun iki toplumlu olarak ele alınması gerektiğini dile getirdi. Lefke’deki en öncelikli bir diğer sorunun ise Lefke Gazi Lisesi olduğu hatırlatılarak bu konuyu Meclis gündemine taşıdığı için CTP Genel Başkanı İncirli’ye teşekkür edildi.