Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararda, Erhürman’ın, Bakanlar Kurulu’nun önerisi üzerine söz konusu görevden alma ve atamaları yaptığı bildirildi.

Buna göre, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk görevden alınarak, başkanlığa Şemi Bora atandı.

Kurul üyelerinden Halil Orun, Anıl Kaya, Beyhan Gürgöze, İsmail Güneş Güneşoğlu, Özgür Yuca ve Servet Karabacak görevden alınarak, yerlerine sırasıyla Eyüp Göksu, Aytunç Şirket, Recai Ergün, Anıl İmre, Özdinç Akdel ve Turan Büyükyılmaz atandı.

Ayrıca, daha önce üyeliğe atanması önerilen Prof. Dr. Mustafa Safran ile Prof. Dr. Mustafa Kurt’un üye olarak atanması yönündeki idari işlemin tamamlanmadığı gerekçesiyle boş kalan üyeliklere, Necdet Hayta ve Ümit Süleyman Şehirli atandı.

Başbakanlık, Cumhurbaşkanı’na ilettiği talep yazısında, görevden almalar için “DAÜ’nün ekonomik sıkıntılarına önlem alınmasında yeterli tedbir alınmadığı” gerekçesini sunmuştu.