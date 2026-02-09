Meclisin ve basının halkın gerçek gündemiyle ilgilenmediğini ifade eden Denktaş, diploma ve usulsüzlükler meselesinin mahkemenin konusu olduğunu söyleyerek, “Mecliste diploma tartışılıyor, yolsuzluk tartışılıyor ama halkın gündemi aslında hayat pahalılığıdır, eğitimdeki ve sağlıktaki sıkıntılar ve iç huzursuzluktur. Bunların konuşulduğu yok. Bunlardan birine değinmeye kalktığınız zaman da saldırıya uğruyorsunuz. Çünkü esas gündemlerin tartışılması yerine yapay gündemleri tartışmak birilerinin işine geliyor. Meclisteki arkadaşların halkın esas gündemine dönmesi lazım.” dedi.

Ülkenin nasıl bu kadar pahalı hale geldiğinin anlaşılır bir şey olmadığına vurgu yapan TAM PARTİ Genel Başkanı Denktaş, “Cebimize giren banknot çoğalıyor ama hartuç dolmuyor. Hartuç dolmuyorsa bunun formülleri üzerine konuşmak lazım. Ne yapılırsa hayat ucuzlar, vergiler ve harçlar nasıl geriye çekilir ve ne gibi denetimler yapılmalıdır, ne yaparız Güney’den Kuzey’e akış yeniden başlar? Bunlara kafa yormalıyız. Bizim konuşmamız gereken konular bunlar olmalı fakat meclis de basın da farklı bir gündemin içinde mahvolup gidiyor.” diye konuştu.

TAM PARTİ’DE ÖNCELİĞİMİZ SOMUT ADIMLARDIR

TAM PARTİ’nin somut adımlar üzerinde çalıştığının altını çizen Denktaş, ülkenin sorunlarının da çarelerinin de belli olduğunu fakat bunlara giden yolların konuşulmadığını söyledi. “Halkımızın önüne çıkarken somut adımlarla, hangi konuda ne yapacağımızı nasıl yapacağımızı anlatacağız. Ülkede sorunlar belli, çareler de söyleniyor. Biz o çarelere nasıl ulaşacağımızı ortaya koyuyoruz. Biz “şunun yapılması lazım” deyip çekilmiyoruz. Somut adımları ortaya koyuyoruz.” diye konuşan Denktaş, TAM PARTİ’de her kesimden vatandaşın temsil edildiğini, hiçbir kesimin dışarıda bırakılmadığının altını çizdi.

Ülkede çok kültürlü bir yapının artık oturmuş olduğunu dile getiren Denktaş, vatandaş olan yabancı uyruklu insanlardan parti meclisinde temsilciler olduğunu ve onların da vatandaş olarak söz söyleme haklarının bulunduğunu ifade ederek, “TAM PARTİ’de öncelikle kendisini mağdur hisseden insanlarımız var. İyi eğitim görmüş gençlerimiz var. Eşit temsiliyete kadınlar var. 120 kişilik parti meclisinde vatandaşımız olmuş yabancı kökenli insanlarımızdan temsilciler var. Artık çok kültürlü bir ülke haline geldik. Dolayısıyla onların da temsil edilmesi gerekiyor. Bunun sağlanması gerekiyor ki; bu vatandaşlarımız artık bizim kültürümüzle ve tarihimizle iç içe yaşasın, görmezden gelinirlerse zaman içinde ayrımcılıklar ortaya çıkacak. Toplumsal mutabakatın sağlanması için buna engel olmamız gerek.” dedi. TAM PARTİ’de pırıl pırıl, yepyeni bir ekibin ortaya çıktığını söyleyen Denktaş, kendisinin onlara yol gösterdiğini ifade ederek, koydukları hedeflere yürürken ne gibi engellerle karşılaşabileceklerini ve bunları nasıl aşabileceklerini aktardığını belirtti.