Başbakan Ünal Üstel, Meclis kürsüsünde konuşan ana muhalefet CTP Başkanı Sıla Usar İncirli’nin usulsüzlük iddialarını gündeme getirip hükümeti istifaya davet etmesi sonrasında söz aldı.

Hükümetin ve hükümet mensubu milletvekillerinin verilemeyecek hesabı olmadığını söyleyen Üstel, “artık erken seçim değil, öne alınmış seçim olacak. Geri sayım başladı. 12 aylık programımızda ne yapacağımız nettir ve kamuoyuna açıklıyoruz. Öne alınmış seçim tarihini 29 milletvekili ve sizlerle istişare ettikten sonra kamuoyuna açıklayacağız.” dedi

Başbakan Üstel, usulsüzlük iddialarına ilişkin şu çıkışı yaptı:

“Usulsüz işlerin yapıldığını söylüyorsunuz ama biz hiç bir usulsüz işin korumasını yapmadık. Güney Mesarya Belediye başkanınız ağır cezada yargılanıyor. Biz bugüne kadar konuyu buraya getirmedik. Ama siz ikide bir ayni şeyi söylüyorsunuz. Hesap veremeyeceğimiz tek bir konu yoktur.”