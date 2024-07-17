GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılan Demokrat Parti Eski Genel Başkanı Serdar Denktaş önemli açıklamalarda bulundu.

Hükümetin mülkiyet konusunda geçirdiği yasa hakkında değerlendirmelerde bulunan Denktaş, “Avrupalı yabancıyı buraya kazandırmamız gerekiyor. Ülkede iş yapan Yahudi sayısı 10’u geçmez. Sattıkları da yabancıdır Yahudi değildir. Türkiye de başlayan “Kıbrıs Yahudilere satılıyor” kampanyası burada hükümete bir yasa geçirtti. Şu anda burada mülk satışı durdu. Arkasından Türkiye de reklamlar çıkmaya başladı emlakçılar tarafından “TL ödeyin döviz kazanın” diye KKTC’deki mülklerle ilgili. Rumlar seçerek önce yatırım yapan Yahudi asıllı birini tutukladı. Arkasından mülk alan yabancıyı tutukladı. Arkasından aracı olan birini tutukladı” diye konuştu.

“Bir siyasi partinin bunu anayasa mahkemesine taşıması gerekir”

Güney Kıbrıs’ın bu adımları karşısında KKTC kanadından bir söylem olmadığına dikkat çeken Denkta,“Tapularımızın arkasındayız” dediler. Bu yasanın anayasa mahkemesine götürülmesi gerekir. Yasayı geriye dönük çalıştırdılar. Hiçbir yasa geriye dönük çalışmaz, bir siyasi partinin bunu anayasa mahkemesine taşıması gerekir” şeklinde konuştu.

“Hukuki ve diplomatik girişimlerde bulunmamız lazım”

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun daha aktif çalıştırılması gerektiğini ifade eden Denktaş, “Elimizde müthiş bir mekanizma var. Güney’de de Türk malları için bir TMK kurulmalıydı. Eğer olsaydı ilişkiler daha rahat olacaktı. Ama sadece bize kuruldu. Bu sorun çözülebilir mi? erken müdahale etmemiz halinde çözülebilir. Ardından da güneye yönelik nasıl davalar açılabilir bunu düşünmemiz lazım. Yatırım yapan mal alan, aracı olan mal satanların üzerine yürüyor Rumlar. Türkiye’ye yönelik bir şeyleri yok. Buna hem Türkiye’nin diplomatik müdahale emesi lazım, bizim de hukuki girişimlerde ve müdahalelerde bulunmamız lazım. Rumların reddedemeyeceği girişimlerde bulunmamız gerekiyor. Reddettiği takdirde Türkiye bunu uluslararası mahkemelere taşı ve bu iş biter” dedi.