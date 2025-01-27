“Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ın 101. doğum gününde ‘KKTC Parkı’nın açılışını gerçekleştirmekten büyük gurur duyduk. Hayata geçirilen bu projenin sadece bir park değil, Anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki köklü bağların daha da güçlendirilmesi için önemli bir vesile olduğunu düşünüyorum.”

Açılışa ilişkin duyduğu memnuniyeti dile getiren Denktaş, projeye katkıda bulunan isimlere teşekkür ederek şunları ekledi: “Başta Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a bu anlamlı projeleri için teşekkür ediyorum.”

KKTC Parkı’nın açılışı, iki ülke arasındaki dayanışmanın somut bir göstergesi olarak yorumlanırken, Denktaş’ın bu anlamlı etkinlikte bulunması, Türk ve Kıbrıs halkları arasındaki güçlü bağları bir kez daha vurguladı.