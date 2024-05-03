GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

Asgari ücret için geri sayım devam ederken, son üç aylık hayat pahalılığı oranı yüzde 16,11 olarak açıklandı. Mayıs ayı hayat pahalılığı oranı İstatistik Kurumu tarafından 5 Mayıs tarihinde açıklanacak. Açıklanacak olan hayat pahalılığı oranı ile birlikte Mayıs ayı sonunda maaşlara yansıması beklenen artış oranının yüzde 20 civarında olması bekleniyor.

“YASA GEREĞİ 13 MAYIS’A KADAR MASA TOPLANMAK ZORUNDA”…

HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, asgari ücrette taban artış oranının açıklanacak olan Hayat Pahalılığı oranı olduğunu ifade ederek, Hayat Pahalılığı oranının altında bir artışı konuşmayacaklarını söyledi. Serdaroğlu, asgari ücret için hayat pahalılığı oranının üzerinde artışı da masada tartışacaklarını ve gündeme getireceklerini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret masasının toplanması için resmi yollardan çağrıda bulunduklarını hatırlatan Serdaroğlu, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, en geç 18 Mayıs tarihini verdi. Ancak yasa gereği bizim çağrımızdan itibaren 15 gün içerisinde, yani 13 Mayıs’a kadar asgari ücret masasını toplamak zorundadır. 5 Mayıs’ta İstatistik Kurumu hayat pahalılığını açıklayacak. Açıklandıktan sonra neyi bekleyeceğiz? Beklemenin bir anlamı yok” ifadelerini kullandı. GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

