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Son dakika haberi... Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına ara verildi.

Toplantı arasında açıklama yapan İşçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu, 12 bin rakamında kararlı olduklarını belirterek, sosyal sigorta prim desteğinin yükseltildiği takdirde, bu rakamın gerçek olabileceğini söyledi.

Uzlaşmaya yakın olduklarını belirten Serdaroğlu, 'prim desteği verilmezse 11 bin 750'ye razıyız diye bir şey yok. Şu an bakanın yapacağı görüşmeler çok önemli. Bu destek veriliyordu zaten. İhtiyaçlı kesimlere bu yine verilebilir' diye konuştu.

Devletin üzerine düşeni yapıp, artık toplantıları noktalaması gerektiğini kaydeden Serdaroğlu, toplantılarda olumlu bir hava olduğunu, artık hükümetin tavrının önemli olduğunu söyledi.

Serdaroğlu, 'bize göre 12 bin 39 rakamı bugün onaylanabilir' diyerek, işverenin prim desteği olduğu takdirde, rakamı kabul etme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Prim desteği verilmezse teklifin 11 bin 500 kalacağını ve bunu kabul etmeyeceklerini belirten Serdaroğlu, 'o zaman hükümetle işveren el sıkışır' dedi.